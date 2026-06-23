Wimbledon - trzeci dzień kwalifikacji. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste. Tytułu u kobiet broni Iga Świątek.

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W akcji zobaczymy m.in. Katarzynę Kawę, która w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała w dwóch setach Susan Bandecchi ze Szwajcarii. Jej rywalką będzie tym razem Lucrezia Stefanini z Włoch. Niestety, tego etapu nie przebrnęła Linda Klimovicova, która przegrała z Lulu Sun.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon - trzeci dzień kwalifikacji. Gdzie oglądać? Plan transmisji na 24.06

Transmisja trzeciego dnia kwalifikacji do Wimbledonu od godziny 12:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

KN, Polsat Sport