Znamy wstępny terminarz PlusLigi! Kiedy rusza sezon 2026/2027?

W kolejnej kampanii wystąpi 14 zespołów. Tytułu bronić będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego w wielkim finale zdetronizowała poprzednich mistrzów - Bogdankę LUK Lublin. Trzecie miejsce wywalczył PGE Projekt Warszawa.

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Pierwsze spotkanie nowego sezonu PlusLigi ma się odbyć 17 października. Runda zasadnicza potrwa do do końca marca, a już na początku kwietnia rozpocznie się faza play-off. Bezpośrednia walka o mistrzostwo Polski ruszy 28 kwietnia. Zwycięzcę PlusLigi poznamy najwcześniej 5 maja.

PlusLiga - sezon 2026/2027. Wstępny terminarz:

Kolejka nr 1 (17.10.2026)



GKS Katowice – Aluron CMC Warta Zawiercie

ZAKSA Kędzierzyn – Koźle – BOGDANKA LUK Lublin

PGE GIEK SKRA Bełchatów – Energa Trefl Gdańsk

PGE Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów

InPost ChKS Chełm – Cuprum Stilon Gorzów

Barkom Każany Lwów – Ślepsk Malow Suwałki

KP, Polsat Sport