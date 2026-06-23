Znamy wstępny terminarz PlusLigi! Kiedy rusza sezon 2026/2027?

Siatkówka

Sezon reprezentacyjny w pełni, ale pełną parą ruszają przygotowania do startu PlusLigi. Kiedy ruszają rozgrywki ligowe 2026/2027? Kto zagra? Sprawdź wstępny terminarz rozgrywek.

Znamy wstępny terminarz PlusLigi! Kiedy rusza sezon 2026/2027?
fot. Cyfrasport
Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie będą bronić tytułu mistrza Polski

W kolejnej kampanii wystąpi 14 zespołów. Tytułu bronić będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego w wielkim finale zdetronizowała poprzednich mistrzów - Bogdankę LUK Lublin. Trzecie miejsce wywalczył PGE Projekt Warszawa. 

 

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Pierwsze spotkanie nowego sezonu PlusLigi ma się odbyć 17 października. Runda zasadnicza potrwa do do końca marca, a już na początku kwietnia rozpocznie się faza play-off. Bezpośrednia walka o mistrzostwo Polski ruszy 28 kwietnia. Zwycięzcę PlusLigi poznamy najwcześniej 5 maja. 

PlusLiga - sezon 2026/2027. Wstępny terminarz:

Kolejka nr 1 (17.10.2026)


GKS Katowice – Aluron CMC Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn – Koźle – BOGDANKA LUK Lublin
PGE GIEK SKRA Bełchatów – Energa Trefl Gdańsk
PGE Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów
InPost ChKS Chełm – Cuprum Stilon Gorzów
Barkom Każany Lwów – Ślepsk Malow Suwałki

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