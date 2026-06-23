Znana polska siatkarka wyszła za mąż. Przed ołtarz poprowadziła ją legenda

Natalia Murek poślubiła Mateusza Paszkowskiego. Para powiedziała sobie "tak" w miniony weekend, a wśród gości nie mogło zabraknąć ojca siatkarki, Dawida Murka. W zdjęciach udostępnionych przez 26-latkę w mediach społecznościowych widzimy, jak były kapitan reprezentacji Polski prowadzi córkę przed ołtarz.

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Częstochowianka poszła śladem swojego ojca i również wybrała siatkówkę. Po okresie gry w lokalnej SPS Politechnice Częstochowskiej przyszedł czas na SMS PZPS Szczyrk, a następnie KS Pałac Bydgoszcz. Jej pierwszym klubem seniorskim był Impel Wrocław, z którego przeniosła się do Moya Radomka Radom. W 2024 roku związała się z francuskim Paris Saint Cloud, z którym zdobyła mistrzostwo kraju. W minionym sezonie reprezentowała barwy FC Porto, sięgając po mistrzostwo i Puchar Portugalii.

Z kolei Dawid Murek to 277-krotny reprezentant Polski. Największe sukcesy święcił z AZS-em Częstochowa i PGE Skrą Bełchatów. Pod Jasną Górą spędził w sumie jedenaście lat. Tam też na świat przyszła jego córka.

KN, Polsat Sport