Zrobił to! Historyczny wyczyn Cristiano Ronaldo

W 6. minucie spotkania Portugalii z Uzbekistanem Cristiano Ronaldo wykorzystał dogranie Joao Cancelo i pewnie pokonał Abduvakhida Nematova. To była wyjątkowa chwila dla piłkarza, który tym samym zdobył bramkę na szóstych mistrzostwach świata. Pierwszy raz dokonał tego w 2006 roku.

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Tuż przed przerwą 41-latek po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Było to jego dziesiąte trafienie na mundialu, dzięki czemu przebił dotychczasowy rekord legendarnego Eusebio.

Reprezentacja Portugalii prowadzi już 3:0. Do bramki trafił również Nuno Mendes, który kapitalnie uderzył z rzutu wolnego.

HP, PAP