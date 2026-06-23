Zwolnili go po klęsce w barażach MŚ! Teraz został trenerem włoskiego giganta
Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy zespół nie wywalczył awansu do finału tegorocznych mistrzostw świata, został szkoleniowcem klubu Serie A - Lazio.
Lazio rozstało się z trenerem Maurizio Sarrim w maju, po zajęciu dziewiątego miejsca w Serie A i przegranej 0:2 w finale Pucharu Włoch z Interem Mediolan.
48-letni Gattuso poprowadził Napoli do zdobycia Pucharu Włoch w 2020 roku.
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"Klub ciepło wita nowego menedżera i jest przekonany, że jego doświadczenie, profesjonalizm i determinacja pomogą nam osiągnąć cele sportowe" - napisano w oficjalnym komunikacie Lazio.
Od czasu odejścia Gattuso Włochy nie wyznaczyły jeszcze stałego menedżera, a od kwietnia tymczasowym trenerem jest Silvio Baldini. Nieoficjalnie mocnym kandydatem jest Roberto Mancini, który poprowadził reprezentację Włoch do mistrzostw Europy w 2020 roku.
To już trzeci z rzędu mundial, w którym Italia nie wystąpi. Zabrakło jej także w 2018 roku w Rosji oraz w 2022 w Katarze, mimo że do eliminacji tego drugiego turnieju przystępowała jako mistrz Europy.Przejdź na Polsatsport.pl