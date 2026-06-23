Zwolnili go po klęsce w barażach MŚ! Teraz został trenerem włoskiego giganta

Lazio rozstało się z trenerem Maurizio Sarrim w maju, po zajęciu dziewiątego miejsca w Serie A i przegranej 0:2 w finale Pucharu Włoch z Interem Mediolan.

48-letni Gattuso poprowadził Napoli do zdobycia Pucharu Włoch w 2020 roku.

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"Klub ciepło wita nowego menedżera i jest przekonany, że jego doświadczenie, profesjonalizm i determinacja pomogą nam osiągnąć cele sportowe" - napisano w oficjalnym komunikacie Lazio.

Od czasu odejścia Gattuso Włochy nie wyznaczyły jeszcze stałego menedżera, a od kwietnia tymczasowym trenerem jest Silvio Baldini. Nieoficjalnie mocnym kandydatem jest Roberto Mancini, który poprowadził reprezentację Włoch do mistrzostw Europy w 2020 roku.

To już trzeci z rzędu mundial, w którym Italia nie wystąpi. Zabrakło jej także w 2018 roku w Rosji oraz w 2022 w Katarze, mimo że do eliminacji tego drugiego turnieju przystępowała jako mistrz Europy.

PAP