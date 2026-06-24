30 minut spaceru 5 razy w tygodniu wystarczy po 60-tce. Ekspert wyjaśnia

Zasadę tę aktywnie promuje José Ruiz, hiszpański trener osobisty i ekspert fitness specjalizujący się w pracy z seniorami. Podkreśla on w wywiadzie dla portalu Clara, że regularny, umiarkowany marsz jest skutecznym narzędziem w walce z siedzącym trybem życia, chroniącym układ krążenia i stawy.

"Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba wkładać ogromnego wysiłku, aby zacząć odczuwać korzyści" - podkreśla.

150 minut aktywności tygodniowo może przynieść efekty



Przez lata 10 tys. kroków dziennie funkcjonowało jako prosty symbol zdrowego stylu życia. Nie był to jednak próg wyznaczony pierwotnie na podstawie zaleceń medycznych. Popularność tej liczby często wiąże się z japońskim krokomierzem Manpo-kei z lat 60. Dziś coraz częściej podkreśla się, że korzyści zdrowotne mogą pojawiać się także przy niższej liczbie kroków.

W przypadku osób starszych zbyt ambitny cel może działać demotywująco, zwłaszcza jeśli pojawiają się choroby przewlekłe, bóle stawów, gorsza kondycja albo dłuższa przerwa od regularnej aktywności. Dlatego bezpieczniej postawić na regularny, umiarkowany marsz. Plan 30 minut spaceru przez 5 dni w tygodniu daje łącznie 150 minut aktywności, co pokrywa się z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Powinieneś poświęcać co najmniej 150 minut tygodniowo na aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut na aktywność fizyczną o dużej intensywności, bądź też wykonywać obie te aktywności w równoważnej kombinacji" - czytamy na stronie WHO w zaleceniach dla osób w wieku 65 lat i starszych.

Podobny kierunek wskazuje Ruiz. Podkreśla on, że 10 tys. kroków to popularny punkt odniesienia, ale nie wymóg medyczny ani "magiczna liczba”. Jak wskazuje, dla wielu osób starszych osiągnięcie poziomu 6-8 tys. kroków dziennie oznacza już znaczną poprawę w porównaniu z siedzącym trybem życia. Trener zwraca też uwagę, że regularne spacery mogą dawać odczuwalne efekty w codziennym funkcjonowaniu.

"Może również poprawić krążenie, kontrolę ciśnienia krwi, ruchomość stawów i jakość snu. Ponadto wiele osób odczuwa znaczną poprawę nastroju i zmniejszenie uczucia stresu lub lęku" - podkreśla.

Badania pokazują, że korzyści pojawiają się wcześniej



To, że 10 tys. kroków nie musi być obowiązkową granicą, potwierdzają również badania. W analizie opublikowanej w "JAMA Internal Medicine" z 2019 roku sprawdzano związek między liczbą kroków a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny u starszych kobiet. Badanie objęło 16 741 kobiet o średniej wieku 72 lat, które przez 7 dni nosiły akcelerometr, a następnie były obserwowane średnio przez 4,3 roku.

Wyniki pokazały, że już około 4400 kroków dziennie wiązało się z istotnie niższym wskaźnikiem śmiertelności w porównaniu z około 2700 krokami dziennie. Wraz ze wzrostem liczby kroków ryzyko zgonu stopniowo malało, ale tylko do pewnego momentu. Po osiągnięciu około 7500 kroków dziennie nie obserwowano już wyraźnego dalszego spadku śmiertelności.

Oznacza to, że większa liczba kroków może przynosić korzyści, ale nie trzeba od razu dążyć do 10 tys. kroków dziennie, aby zwiększenie aktywności miało znaczenie. Szczególnie u osób starszych lepszym punktem wyjścia może być regularny, możliwy do utrzymania spacer.