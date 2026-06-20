ATP w Halle: Taylor Fritz - Frances Tiafoe. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Taylor Fritz - Frances Tiafoe to wielki finał turnieju ATP w Halle. Relacja live i wynik na żywo meczu Taylor Fritz - Frances Tiafoe na Polsatsport.pl.

Alexander Zverev z uniesionymi rękami i rakietą tenisową na trawiastym korcie.
fot. PAP
ATP w Halle: Taylor Fritz - Frances Tiafoe

Taylor Fritz od samego początku turnieju w Halle spisuje się znakomicie. Potwierdził to zwłaszcza w dwóch ostatnich meczach. Najpierw pokonał piątego zawodnika świata Bena Sheltona, a w sobotę wygrał z triumfatorem Roland Garros Alexandrem Zverevem. 

 

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Frances Tiafoe również miał wymagającą drogę do najważniejszego starcia. Już w pierwszej rundzie wyeliminował finalistę ostatniego French Open Flavio Cobolliego. W ćwierćfinale okazał się lepszy od czwartego w rankingu ATP Felixa Augera-Aliassime'a. W sobotnim półfinale pewnie wygrał z Danielem Altmaierem.

 

Obaj Amerykanie dość często mierzyli się ze sobą w przeszłości. Ostatni raz w oficjalnym meczu dwa lata temu w półfinale US Open. Wygrał wówczas Tiafoe.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Taylor Fritz - Frances Tiafoe na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport
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ATPFRANCES TIAFOEHALLETAYLOR FRITZTENISTURNIEJE ATP I WTA
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