Bośniacy pokonali Katarczyków i wysłali ich do domu

Bośniacy od początku postawili rywalom swoje warunki, nękając bramkarza z Kataru - Mahmuda Abunadę - strzałami z dystansu. Pierwszą realną szansę na objęcie prowadzenia Katarczycy mieli w 13. minucie, kiedy oko w oko z Nikolą Vasijem biegł Akram Afif. Niemal w ostatnim momencie piłkę wybił jednak Ivan Sunjić.

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Świetny rajd Kerima Alajbegovicia do prawej strony i strzał prawą nogą obok prawego słupka dał Bośni prowadzenie w 29. minucie - pięć później Edin Dzeko próbował dośrodkować, jednak piłka, odbita od Mahmouda Abunady wpadła do katarskiej bramki. Chwilę później kapitan Bośni trafił w słupek w dogodnej sytuacji.

W 42. minucie Katarczycy strzelili gola kontaktowego. Podanie Edmilsona wykończył Hasan Al Haydos. W 64. minucie boisko opuścił Dzeko, a jego miejsce zastąpil Ermin Mahmić, który w 80. minucie ustalił wynik meczu, strzelając na 3:1.

Katarczycy próbowali szybkich kontrataków, jednak dobrze dysponowana Bośni nie pozwoliła im zbyt często przedostawać się pod ich bramkę. W równolegle rozgrywanym meczu grupy B Szwajcaria wygrała 2:1 z Kanadą.

Bośnia i Hercegowina - Katar 3:1 (2:1)

Bramki: Alajbegovic 29, Abunada 34 (sam.), Mahmić 80 - Al Haydos 42

MS, Polsat Sport