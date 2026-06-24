Bośniacy pokonali Katarczyków i wysłali ich do domu
Bośnia i Hercegowina wygrała 3:1 z Katarem w drugim meczu grupy B i zrównała się z Kanadą w tabeli, jednak wynik pozwolił jej tylko na trzecią lokatę na zwieńczenie zmagań grupowych. Na pierwszym miejscu, z dorobkiem sześciu punktów, zakończyła Szwajcaria. Katar plasuje się na ostatnim miejscu z punktem i odebranymi szansami na awans.
Bośniacy od początku postawili rywalom swoje warunki, nękając bramkarza z Kataru - Mahmuda Abunadę - strzałami z dystansu. Pierwszą realną szansę na objęcie prowadzenia Katarczycy mieli w 13. minucie, kiedy oko w oko z Nikolą Vasijem biegł Akram Afif. Niemal w ostatnim momencie piłkę wybił jednak Ivan Sunjić.
ZOBACZ TAKŻE: Pierwsze rozstrzygnięcia grupowe za nami! Oni są już w 1/16 finału. Smutek Kanadyjczyków
Świetny rajd Kerima Alajbegovicia do prawej strony i strzał prawą nogą obok prawego słupka dał Bośni prowadzenie w 29. minucie - pięć później Edin Dzeko próbował dośrodkować, jednak piłka, odbita od Mahmouda Abunady wpadła do katarskiej bramki. Chwilę później kapitan Bośni trafił w słupek w dogodnej sytuacji.
W 42. minucie Katarczycy strzelili gola kontaktowego. Podanie Edmilsona wykończył Hasan Al Haydos. W 64. minucie boisko opuścił Dzeko, a jego miejsce zastąpil Ermin Mahmić, który w 80. minucie ustalił wynik meczu, strzelając na 3:1.
Katarczycy próbowali szybkich kontrataków, jednak dobrze dysponowana Bośni nie pozwoliła im zbyt często przedostawać się pod ich bramkę. W równolegle rozgrywanym meczu grupy B Szwajcaria wygrała 2:1 z Kanadą.
Bośnia i Hercegowina - Katar 3:1 (2:1)
Bramki: Alajbegovic 29, Abunada 34 (sam.), Mahmić 80 - Al Haydos 42Przejdź na Polsatsport.pl