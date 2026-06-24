Były mistrz UFC aresztowany. Był pod wpływem alkoholu, chciał pobić policjanta

Serwis TMZ Sports podał, że 37-latek został aresztowany w Dzień Ojca na lotnisku w Atlancie. Nie wiadomo, co się wydarzyło, ale Amerykanin został wyproszony z samolotu, po czym wpadł w furię.

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Do sieci trafiło nagranie z kamery, podczas którego widać, jak Poirier zachowuje się agresywnie wobec pracowników lotniska i policjanta, który próbował załagodzić sytuację. Ostatecznie były mistrz UFC spokojnie opuścił lotnisko w asyście policji i nawet przybił piątkę z funkcjonariuszem, którego wcześniej obrażał.

Oficjalnie został aresztowany za "publiczne upojenie alkoholowe" - wykroczenie, za które może mu grozić nawet rok pozbawienia wolności. Amerykanin trafił do lokalnego aresztu, a kilka godzin później został zwolniony za kaucją.

We wtorek Poirier publicznie zabrał głos w mediach społecznościowych.

"Jestem w takim momencie, że potrzebuję pomocy. Rezygnacja z walk nie była dla mnie łatwa, ale alkohol nie jest rozwiązaniem. On zrujnował życie mojego ojca i nie pozwolę, żeby zrujnował moje. Moja rodzina zasługuje na to, żebym był obok" - napisał na portalu X.

"Staram się zrobić wszystko, co mogę, by uporządkować myśli i podjąć właściwe kroki" - podsumował.

Dustin Poirier zakończył karierę w 2025 roku. W ostatnim boju przegrał z Maxem Hollowayem. Była to dla niego druga porażka z rzędu.

HP, Polsat Sport