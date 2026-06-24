Były mistrz UFC aresztowany. Był pod wpływem alkoholu, chciał pobić policjanta

Sporty walki

Były tymczasowy mistrz UFC Dustin Poirier został aresztowany po tym, jak awanturował się na lotnisku w Atlancie. Teraz zabrał głos w mediach społecznościowych. "Alkohol zrujnował życie mojego ojca i nie pozwolę, żeby zrujnował moje" - napisał na portalu X.

Dustin Poirier podczas wydarzenia sportowego, z dwoma mężczyznami obok.
fot. PAP
Dustin Poirier został aresztowany

Serwis TMZ Sports podał, że 37-latek został aresztowany w Dzień Ojca na lotnisku w Atlancie. Nie wiadomo, co się wydarzyło, ale Amerykanin został wyproszony z samolotu, po czym wpadł w furię. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto miejsce Błachowicza w nowym rankingu UFC. Były mistrz reaguje

 

Do sieci trafiło nagranie z kamery, podczas którego widać, jak Poirier zachowuje się agresywnie wobec pracowników lotniska i policjanta, który próbował załagodzić sytuację. Ostatecznie były mistrz UFC spokojnie opuścił lotnisko w asyście policji i nawet przybił piątkę z funkcjonariuszem, którego wcześniej obrażał.

 

Oficjalnie został aresztowany za "publiczne upojenie alkoholowe" - wykroczenie, za które może mu grozić nawet rok pozbawienia wolności. Amerykanin trafił do lokalnego aresztu, a kilka godzin później został zwolniony za kaucją.

 

We wtorek Poirier publicznie zabrał głos w mediach społecznościowych.

 

"Jestem w takim momencie, że potrzebuję pomocy. Rezygnacja z walk nie była dla mnie łatwa, ale alkohol nie jest rozwiązaniem. On zrujnował życie mojego ojca i nie pozwolę, żeby zrujnował moje. Moja rodzina zasługuje na to, żebym był obok" - napisał na portalu X.

 

"Staram się zrobić wszystko, co mogę, by uporządkować myśli i podjąć właściwe kroki" - podsumował.

 

Dustin Poirier zakończył karierę w 2025 roku. W ostatnim boju przegrał z Maxem Hollowayem. Była to dla niego druga porażka z rzędu.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DUSTIN POIRIERMMAPOLICJASPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ion Cutelaba - Navajo Stirling. Skrót walki
Zobacz także

UFC Fight Night 279. Wyniki i skróty walk na żywo

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 