Były siatkarz Cuprum Stilonu Gorzów zagra w Perugii! Najlepszy klub Europy potwierdził transfer

Mathis Henno (rocznik 2005) przed obecnym sezonem trafił z Chaumont Volley-Ball 52 do Cuprum Stilonu Gorzów. Drużynę z Gorzowa prowadzi jego ojciec Hubert Henno. W rozgrywkach PlusLigi zadebiutował również jego starszy o dwa lata brat Hilir Henno, który reprezentował barwy Bogdanki LUK Lublin.

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Debiut Mathisa Henno w PlusLidze był całkiem udany. W fazie zasadniczej PlusLigi wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 412 punktów; trzykrotnie otrzymał nagrodę MVP i uplasował się w czołówce rankingu najlepiej przyjmujących. Brak awansu gorzowian do play-off, sprawił, że przyjmujący rozstał się z drużyną i dokończył sezon w ekipie Paris Volley, do której trafił na zasadzie transferu medycznego.

Teraz przed 21-letnim siatkarzem duże wyzwanie. Zagra w ekipie Sir Susa Scai Perugia, która wygrała dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów. Na pozycji przyjmującego w kadrze Perugii na nowy sezon znaleźli się również reprezentant Polski Kamil Semeniuk oraz Oleh Plotnytskyi (Ukraina) i Seyed Matin Hosseini (Iran).

– To będzie mój pierwszy sezon w mistrzostwach Włoch. Dla mnie to oznacza, że ​​Perugia we mnie wierzy i że biorąc pod uwagę mój młody wiek, chce dać mi szansę. Wiem, że Perugia to drużyna, która chce wygrać każdy puchar, więc moim celem jest zdobycie wszystkiego, co możliwe – powiedział Mathis Henno.