Co za powrót polskich siatkarzy! Śliwka wspomniał o kibicach

Belgia niespodziewanie prowadziła z Polską już 2:0. Podopieczni Nikoli Grbicia skutecznie wrócili jednak do gry i wygrali 3:2.

- W pierwszym i drugim secie mieliśmy dobre przyjęcie, ale Belgowie świetnie czytali nasza grę, nie potrafiliśmy utrzymać skutecznego ataku. Szukaliśmy dobrego sposobu i udało się to od trzeciego seta. Znowu wychodzimy z wielkich kłopotów, wygrywamy z 0:2. Wielkie podziękowania dla kibiców, bo ich energia dała nam dużo - przyznał doświadczony przyjmujący na antenie Polsatu Sport.

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W trakcie Ligi Narodów trener Grbić rotuje zawodnikami i dokonuje zmian w kadrze. Jak przyznał Śliwka, ma nadzieję, że kolejne turnieje i zgranie zaowocują w przyszłości.

- Niektórzy dołączyli teraz, niektórzy nie byli na turnieju w Chinach. Mam nadzieje, że ten rytm, który łapiemy jako grupa, zgranie i to, co robimy na treningach, zaprocentuje w najbliższych meczach - dodał.

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