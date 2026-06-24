Co za powrót polskich siatkarzy! Śliwka wspomniał o kibicach
Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z Belgią w meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-Czerwoni wygrali po tie-breaku, choć przegrywali już 0:2. Po końcowym gwizdku głos w tej sprawie zabrał kapitan polskiej kadry, Aleksander Śliwka.
Belgia niespodziewanie prowadziła z Polską już 2:0. Podopieczni Nikoli Grbicia skutecznie wrócili jednak do gry i wygrali 3:2.
- W pierwszym i drugim secie mieliśmy dobre przyjęcie, ale Belgowie świetnie czytali nasza grę, nie potrafiliśmy utrzymać skutecznego ataku. Szukaliśmy dobrego sposobu i udało się to od trzeciego seta. Znowu wychodzimy z wielkich kłopotów, wygrywamy z 0:2. Wielkie podziękowania dla kibiców, bo ich energia dała nam dużo - przyznał doświadczony przyjmujący na antenie Polsatu Sport.
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W trakcie Ligi Narodów trener Grbić rotuje zawodnikami i dokonuje zmian w kadrze. Jak przyznał Śliwka, ma nadzieję, że kolejne turnieje i zgranie zaowocują w przyszłości.
- Niektórzy dołączyli teraz, niektórzy nie byli na turnieju w Chinach. Mam nadzieje, że ten rytm, który łapiemy jako grupa, zgranie i to, co robimy na treningach, zaprocentuje w najbliższych meczach - dodał.