Czas na pierwsze rozstrzygnięcia! Dla niektórych to będzie ostatni mecz na MŚ

Pierwsi na boiska wybiegną piłkarze w grupie B. O godz. 21 w Vancouver rozpocznie się spotkanie Szwajcarii z Kanadą, natomiast w Seattle dojdzie do starcia Bośni i Hercegowiny z Katarem.

W tabeli prowadzi Kanada przed Szwajcarią - po cztery punkty, a zespół z Bałkanów oraz gospodarz poprzedniego mundialu mają po jednym. W tej sytuacji remis w Vancouver zadowoli oba zespoły, zapewniając im awans z dwóch pierwszych pozycji. Wiele wskazuje na to, że Bośnia i Katar będą walczyć o trzecią lokatę. Prawo gry w fazie grupowej zdobędzie osiem najlepszych zespołów z dwunastu, które uplasują się na trzecich miejscach.

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Kanadyjczycy w poprzedniej kolejce odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo w mistrzostwach świata, nad Katarem 6:0, i na fali uniesienia chcą zagrać o całą pulę. Trener Jesse Marsch zapowiedział, że przeciwko Szwajcarom prawdopodobnie wystąpi Alphonso Davies. Piłkarz Bayernu Monachium od prawie dwóch miesięcy leczył kontuzję lewego ścięgna udowego.

- Zdecydowanie chciałbym, żeby zagrał w tym meczu. To byłby ważny czynnik, powrót naszego kapitana, naszego najlepszego zawodnika. Na treningach wygląda świetnie - powiedział Marsch. Davies zdobył w meczach reprezentacji 15 bramek, w tym pierwszą w historii futbolu kanadyjskiego na mundialu. Było to w Katarze w 2022 roku.

O północy w grupie C Szkocja zmierzy się z Brazylią, a Maroko z Haiti. W dwóch kolejkach Brazylia i Maroko wywalczyły po cztery punkty, Szkocja - trzy. Haiti, które poniosło dwie porażki, nie liczy się w tej walce i zagra tylko o prestiż.

W meczu ze Szkocją możliwy jest długo oczekiwany powrót do reprezentacji Brazylii Neymara. Najlepszy strzelec w historii tej drużyny z 79 golami (o dwa więcej od Pelego) nie grał w narodowych barwach od października 2023 roku.

- Neymar może grać od przerwy lub przez całe 90 minut. Jest w bardzo dobrej formie, ciężko pracował. Ma bardzo dobre nastawienie, humor mu dopisuje, to dobry zawodnik, dobry kolega z drużyny. Chcemy, żeby wrócił do gry jak najszybciej - oświadczył trener Carlo Ancelotti.

Powrót Neymara jest tym bardziej prawdopodobny, że kontuzji w meczu z Haiti (3:0) doznał napastnik Barcelony Raphinha i jego występ w starciu ze Szkocją jest wykluczony.

Na zakończenie piłkarskiej środy, o godzinie 3 w nocy, rozpoczną się spotkania w grupie A: Meksyku z Czechami oraz Republiki Południowej Afryki z Koreą Południową. Współgospodarze mundialu mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, niezależnie od wyniku ostatniego meczu. Koreańczykom do zajęcia drugiej lokaty wystarczy remis, natomiast RPA oraz Czechy, które mają na koncie po jednym punkcie, muszą walczyć o zwycięstwo.

PAP