Ekspert szczerze o szansach Chwalińskiej na Wimbledonie. "Pozostaje znakiem zapytania"

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe zawody, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

- Są podstawy, by sądzić, że będzie to polski Wimbledon - z dobrymi wynikami naszych reprezentantów zarówno u pań, jak i u panów. Natomiast wszystko i tak ostatecznie wyjaśni się podczas turnieju - powiedział ekspert i komentator Polsatu Sport.

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Wśród pań mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. Przed Wimbledonem 2026 oczy wielu polskich kibiców będą jednak zwrócone nie na Świątek, a jej przyjaciółkę Maję Chwalińską, która kilka tygodni temu grała w finale Rolanda Garrosa.



- Przede wszystkim Chwalińska to postać, po której jeszcze kilka dni temu nie spodziewaliśmy się, że zagra od razu w turnieju głównym z dziką kartą i jako tenisistka rozstawiona. Pozostaje ona jednak dużym znakiem zapytania. Po tym niespodziewanym finale Rolanda Garrosa, do którego doszła jako kwalifikantka, Maja przystąpi do Wimbledonu w zupełnie innej roli. Wszyscy już ją znają, wiedzą, jak gra i będą na nią znacznie lepiej przygotowani. Zobaczymy, jak ona sama sobie z tym poradzi. Sytuacja jest oczywiście dużo korzystniejsza, bo zamiast 114. miejsca w rankingu, zajmuje 20. czy 21. lokatę. Pytanie, jak się do tego zaadaptuje i jak odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości - zaznaczył Olejniczak.

W turnieju panów możemy liczyć na Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Minione tygodnie zdecydowanie należały do tego pierwszego. Polak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej głównego cyklu, zdobywając tytuł w imprezie rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Nie można jednak zapominać o tenisiście pochodzącym z Wrocławia, który w 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu.



- To nie jest forma, jakiej oczekiwałby sam Hubert. Na razie wygląda to tak, że Hurkacz potrafi zagrać jednego dnia świetny mecz, a drugiego dużo słabszy i to nawet na tym samym obiekcie. Miejmy po prostu nadzieję, że tych lepszych dni będzie zdecydowanie więcej niż gorszych - zakończył były tenisista.

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Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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ŁO, Polsat Sport