Fatalny powrót Andriejewej na kort! Rosjanka była bezradna

Mirra Andriejewa miesiąc temu osiągnęła największy sukces w karierze - wygrała pierwszy wielkoszlemowy turniej. W finale Roland Garros pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2. Rosjanka zrobiła sobie ponad dwa tygodnie przerwy, ale powrotu na kort nie zaliczy do udanych.

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Początek meczu z Jekatieriną Aleksandrową był wyrównany. Obie zawodniczki utrzymywały podanie, dobrze funkcjonował ich pierwszy serwis. Jako pierwsza szansę na przełamanie miała Andriejewa, ale jej nie wykorzystała.

Po chwili zobaczyliśmy najdłuższego gema w tym secie. Aleksandrowa, choć miała ku temu dwie okazje, nie odskoczyła rywalce. Dopięła swego w ósmym gemie i zanotowała pierwsze przełamanie w tym spotkaniu. Kilka minut później potwierdziła przewagę i wygrała seta 6:3.

Od początku drugiej odsłony widać było, że Andriejewa nie może złapać rytmu. Rywalka była niezwykle skuteczna i bezlitośnie wykorzystywała błędy czy po prostu słabsze zagrania.

Po czterech gemach było 4:0 i Aleksandrowa była już blisko triumfu. Prowadziła również 40:15, ale zaskakująco 19-latka odrobiła straty i sięgnęła po pierwszego gema w drugim secie.

Od tamtej pory z grą dużo bardziej doświadczonej zawodniczki zaczęło się dziać coś niepokojącego. Popełniała proste błędy, mocno się irytowała i można było dostrzec coraz mniejszą pewność siebie.

Udało jej się jednak zapanować nad sytuacją. W dziewiątym gemie znów mogła przełamać Andriejewą i tym samym zakończyć mecz, ale rywalka jeszcze się obroniła. Kilka minut później nie dała jednak rady. Aleksandrowa wygrała 6:3, 6:4 i niespodziewanie wyrzuciła rodaczkę z turnieju.

Mirra Andriejewa - Jekatierina Aleksandrowa 3:6, 4:6

HP, Polsat Sport