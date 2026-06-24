Pięć meczów zawieszenia dla piłkarza grającego w MŚ 2026! Nie mieli dla niego litości

Do bardzo przykrego w skutkach zdarzenia doszło na początku drugiej połowy w czwartkowym (miejscowego czasu) meczu grupy B w Vancouver. Kone po faulu rywala został zniesiony na noszach. Kanadyjczyk przeszedł już operację.

Madibo został ukarany czerwoną kartką, a teraz poinformowano o kolejnych konsekwencjach.

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Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na niego karę pięciu meczów zawieszenia. Katarczykowi przysługuje prawo apelacji do Komisji Odwoławczej FIFA.

Jak poinformował Katarski Związek Piłki Nożnej, Madibo i minister sportu tego kraju odwiedzili kontuzjowanego piłkarza Sassuolo w szpitalu.

Katar rozegra w środę swój ostatni mecz grupowy z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada zmierzy się wówczas ze Szwajcarią.

PAP