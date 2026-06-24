Gorąca dyskusja o Messim i Ronaldo! "Ja bym skończył z tymi porównaniami"

Cristiano Ronaldo strzelił dwa gole w wygranym 5:0 przez Portugalię meczu z Uzbekistanem. Przypomnijmy, że to pierwsze trafienia Portugalczyka na tym mundialu. Argentyńczyk podczas tych mistrzostw świata trafił do siatki już pięciokrotnie - trzy razy w meczu z Algierią i dwa w starciu z Austrią - dzięki czemu jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców.

- Zaraz po meczu Ronaldo dostał pytanie, które zaczynało się od słów: "Messi zaczął od trzech, ty zacząłeś od dwóch goli". Ronaldo odparł tylko: "Tak, to bardzo ciekawe", a za drugim razem po prostu odwrócił się od dziennikarza. Chyba ma już dosyć tych ciągłych porównań. Widać jednak ulgę u niego i u całego zespołu, co zresztą podkreślali po spotkaniu. Selekcjoner Martinez po raz kolejny zaznaczył, że Ronaldo jest po prostu niezbędny w tej drużynie. Sam Cristiano nie wypowiadał się w tonie triumfalnym, mówił w dosyć wyważony sposób. Przyznał, że był krytykowany, ale jest już do tej krytyki przyzwyczajony - zaznaczył Szymon Rojek.

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Po pierwszym meczu z Demokratyczną Republiką Konga (0:0) na zawodnika saudyjskiego Al-Nassr spadła fala krytyki. Media wytykały Ronaldo, że nie jest już graczem zdolnym do gry w pierwszym składzie reprezentacji, co miały potwierdzać statystyki, w których Portugalczyk wyraźnie ustępował swojemu odwiecznemu rywalowi.



- Ja bym skończył z tymi porównaniami. Messi, swoją drogą, jest niesamowity, ale Ronaldo to jedyny zawodnik, któremu brakuje zaledwie 25 bramek do granicy 1000 goli w profesjonalnej piłce. Czasami trzeba zebrać całą drużynę, żeby jej zawodnicy mieli w ogóle rozegrane 1000 meczów, a on osiąga takie liczby. Wydaje mi się jednak, że w grze Ronaldo widać większą frustrację. Za Messim idzie cała drużyna, ona go niesie, a Ronaldo chce mieć trochę za duży wpływ na zespół, jest zbyt emocjonalny - orzekł Tomasz Hajto.

Warto dodać, że to prawdopodobnie ostatni mundial, na którym możemy oglądać tych dwóch zawodników w akcji, a być może również ostatni wielki turniej dla każdego z nich z osobna, biorąc pod uwagę ich wiek - Ronaldo ma już 41 lat, a Messi 39. Argentyńczyk ma na swoim koncie tytuł mistrza świata wywalczony przed czterema laty w Katarze. Portugalczykowi nie udała się ta sztuka, a jego największym osiągnięciem z drużyną narodową pozostaje mistrzostwo Europy z 2016 roku.



- Moim zdaniem oni wyznaczyli epokę w piłce. Grali wspólnie na szczycie przez ponad dwie dekady i dlatego zawsze będą ze sobą zestawiani. Messi ma 18 bramek na mundialach, z czego 12 po 35. roku życia. To fenomen - powiedział Roman Kołtoń.

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ŁO, Polsat Sport