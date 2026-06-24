Historyczny wyczyn Ronaldo! Potrzebował sześciu mundiali, by pobić ten rekord

Relacjonująca wtorkowe spotkanie telewizja TVI, skupiając się na dobrym występie Portugalczyków po wcześniejszym niespodziewanym remisie z Demokratyczną Republiką Konga wskazała, że "starcie z Uzbekistanem okazało się spotkaniem prawdy".

Zdaniem portugalskich komentatorów mecz dowiódł, że ekipa Portugalii wciąż jest poważnym pretendentem do zdobycia mistrzostwa świata, a jej kapitan pomimo 41 lat wciąż dysponuje wysoką formą i skutecznością.

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Odnotowali oni jednak, że Ronaldo potrzebował aż sześciu mundiali, aby pobić rekord skuteczności na tym turnieju napastnika reprezentacji Portugalii - Eusebio. "Czarna Pantera", jak nazywany był legendarny snajper, był autorem aż dziewięciu goli.

"Eusebio do tak wysokiej skuteczności potrzebował nie sześciu, ale zaledwie jednego mundialu - w 1966 r." - odnotowała stacja Sport TV, przypominając postać zmarłego w 2014 r. gwiazdora Benfiki Lizbona, który był królem strzelców mundialu w Anglii.

Wtorkowy mecz Portugalii w grupie K zapewnił też Ronaldo tytuł jedynego na świecie gracza, który podczas sześciu mundiali zdobywał bramki.

Dwa gole strzelone przez Ronaldo przeciwko Uzbekistanowi pozwoliły mu umocnić się na pozycji lidera w klasyfikacji najlepszych strzelców drużyn narodowych wszech czasów. Portugalczyk ma ich obecnie 145. Za nim plasuje się Lionel Messi z dorobkiem 122 goli.

Opisujący wysoką skuteczność kapitana zespołu Martineza lizboński dziennik "A Bola" odnotował "przebudzenie się" na mundialu Ronaldo, który według gazety "przerwał wreszcie strzelecki post" i może poprowadzić Portugalczyków do kolejnych zwycięstw.

Z kolei stołeczne Radio Observador odnotowało, że mimo strzelania goli w wieku 41 lat przez Ronaldo, na tegorocznych MŚ nie uda mu się pobić rekordu najstarszego zdobywcy gola na mundialu. Ten należy do Kameruńczyka Rogera Milli, który swoją bramkę strzelił w 1994 r. w meczu przeciwko ekipie Rosji mając 42 lata i 39 dni.

Pomimo dwóch goli zdobytych przez Ronaldo w meczu przeciwko Uzbekistanowi większość komentatorów dystansuje się od uznania kapitana "najlepszym graczem portugalskiej ekipy". "Dziś najlepsza była cała drużyna" - podsumowała telewizja TVI.

Ostatni mecz w grupie K Portugalia rozegra w sobotę wieczorem przeciwko Kolumbii na stadionie w Miami.

PAP