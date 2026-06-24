Hit transferowy drugoligowca! Siatkarz z PlusLigi nową gwiazdą drużyny

Damian Wierzbicki (rocznik 1992) to wychowanek UKS Centrum Augustów. Atakujący wiele sezonów spędził na zapleczu PlusLigi, występując w drużynach TSV Sanok (2016-18), APP Krispol Września (2018-19), LUK Politechnika Lublin (2019-20), eWinner Gwardia Wrocław (2020-21), BKS Visła Proline Bydgoszcz (2021-23), PZL Leonardo Avia Świdnik (2023-24).

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W latach 2024-26 reprezentował barwy Ślepska Malow Suwałki, w którym był zmiennikiem Bartosza Filipiaka. W ciągu dwóch sezonów w PlusLidze rozegrał 37 meczów.

Camper Wyszków skompletował skład na nowy sezon. W drużynie znalazło się miejsce zarówno dla siatkarskich talentów, jak i dla doświadczonych zawodników - w PlusLidze grał w przeszłości również przyjmujący Jakub Rohnka.

Camper Wyszków - skład na sezon 2026/2027:

rozgrywający: Artur Becker, Hubert Szymczak

przyjmujący: Filip Balasz, Jakub Kamiński, Antoni Piotrowski, Jakub Rohnka

atakujący: Dawid Hołub, Damian Wierzbicki

środkowy: Wiktor Getka, Rafał Obermeler, Hubert Piwowarczyk, Bartosz Tomal

libero: Tomasz Gawron, Wojciech Sumara, Oliwier Stworzyjanek.

Trener: Tomasz Rosa.