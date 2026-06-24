Piąte zwycięstwo. Siatkarze Japonii nadal niepokonani w Lidze Narodów

Reprezentacja Japonii znakomicie zaprezentowała się podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Nie dość, że pokonała po tie-breaku Polaków, to wygrała również z Ukrainą, Chinami oraz Słowenią. Z kolei Serbowie ponieśli jedną porażkę - z Brazylią. Poza tym triumfowali w meczach z Argentyną, Belgią i Bułgarią.

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Początek środowego spotkania należał do Japończyków. Bardzo szybko wyszli na pięciopunktowe prowadzenie (9:4) i kontrolowali to, co dzieje się na parkiecie.

Ich przewaga była coraz większa. Przy stanie 11:7 zdobyli cztery punkty z rzędu i byli blisko zwycięstwa w pierwszym secie. Końcówka była wyrównana, ale Japonia utrzymała przewagę i wygrała 25:17.

Druga odsłona wyglądała podobnie. Na początku oba zespoły były skoncentrowane, rywalizacja toczyła się punkt za punkt. Nagle od wyniku 7:6 Japończycy zdobyli osiem punktów i wiadomo było, że rywalom będzie niezwykle trudno odrobić stratę. Choć pod koniec Serbowie odzyskali pewność siebie, to nie byli w stanie zniwelować różnicy punktowej i przegrali do 15.

Po dwóch jednostronnych setach, trzecia partia była bardziej wyrównana i zakończyła się wygraną Serbów (22:25). W czwartej odsłonie inicjatywę odzyskali Japończycy, którzy dyktowali warunki i znów zdecydowanie ograli przeciwników. Wygraną 25:16 przypieczętował mocnym atakiem Kento Miyaura.

Japonia - Serbia 3:1 (25:17, 25:15, 22:25, 25:16)

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