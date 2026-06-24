Katarzyna Kawa - Kayla Day. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Katarzyna Kawa - Kayla Day to spotkanie decydującej rundy eliminacji Wimbledonu 2026. Kiedy mecz Kawa - Day? O której godzinie gra Kawa?

Polska tenisistka świętuje wygraną podczas meczu kwalifikacyjnego do Wimbledonu.
fot. PAP
Katarzyna Kawa - Kayla Day. Kiedy mecz? O której godzinie?

Polska tenisistka jest o krok od awansu do głównej drabinki Wimbledonu. Do tej pory wygrała w kwalifikacjach dwa mecze - najpierw pokonała Susan Bandecchi, a następnie ograła Lucrezię Stefanini.

 

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W trzeciej rundzie Kawa zmierzy się z Kaylą Day. Amerykanka rundę wcześniej ograła Erikę Andriejewą, siostrę Mirry, tegorocznej triumfatorki Roland Garros. 

Kawa - Day. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Kawa - Day zostanie rozegrany w czwartek 25 czerwca. Godzina meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów. 

 

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Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
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KATARZYNA KAWATENISWIMBLEDON
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