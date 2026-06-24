Katarzyna Kawa - Kayla Day. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Tenis

Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej, decydującej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka wygrała z Włoszką Lucrezią Stefanini 6:4, 2:6, 6:2. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Kayla Day. Kto wygrał mecz Kawa - Day? Jaki był wynik meczu? Czy Kawa awansowała do Wimbledonu?

Zdjęcie Kawa, polskiej tenisistki walczącej w kwalifikacjach Wimbledonu.
fot. Instagram
Katarzyna Kawa - Kayla Day. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

33-letnia Kawa w kwalifikacjach jest rozstawiona z numerem 14. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu Polka wcześniej w pierwszej rundzie pokonała Szwajcarkę Susan Bandecchi 6:1, 6:3.

 

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Tenisistka z Krynicy-Zdroju o główną drabinkę turnieju w Londynie zagra z rozstawioną z numerem 32. Amerykanką, która wcześniej pokonała Rosjankę Erikę Andriejewą 6:2, 6:2.

 

W pierwszej rundzie eliminacji odpadła Linda Klimovicova, która przegrała z rozstawioną z numerem dziewiątym Nowozelandką Lulu Sun 6:7 (3-7), 5:7.

 

Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek (nr 3.), Maja Chwalińska (nr 20.), Magda Linette i Magdalena Fręch. W piątek rozlosowane zostaną pary pierwszej rundy.

Kawa - Day. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Kawa - Day poznamy w czwartek 25 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Kawa - Day i czy Kawa awansowała do Wimbledonu, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

PAP
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Wimbledon: Katarzyna Kawa vs Kayla Day. Polka zagra w turnieju głównym?
KATARZYNA KAWATENISWIMBLEDON
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