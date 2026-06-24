Komenda wyznał. Na to musimy uważać w najbliższych meczach

Reprezentacja Polski rozpocznie w środę zmagania w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jej pierwszym rywalem będzie Belgia, która w ostatnim meczu wygrała z Iranem. Przygotowany do rywalizacji jest Marcin Komenda, który odpoczął już po zakończeniu sezonu ligowego.

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- Miałem troszeczkę czasu, baterie naładowałem. Od jakiegoś czasu trenowałem w Spale, więc forma fizyczna jest niezła - przyznał w rozmowie z Polsatem Sport.

Selekcjoner Nikola Grbić zdecydował się powołać wielu nowych siatkarzy. Komenda nie ukrywa, że poziom jest solidny.

- Niektórzy powołani nie zagrali jeszcze nawet w PlusLidze - rozpoczął. - Widać po nich potencjał i to, że w przyszłości mogą być klasowymi zawodnikami. Cieszę się, że trener podjął taką decyzję, myślę, że siatkarze, którzy dołączyli do drużyny, są w formie - tłumaczył.

- To, co zobaczyłem w Spale, daje mi nadzieję, że polska reprezentacja w przyszłości dalej będzie mocna i do tego musimy dążyć. Jestem przekonany, że dzięki tym zawodnikom tak będzie. Teraz będziemy chcieli dodać nieco energii, jakości w nasze szeregi - dodał.

Podczas najbliższego wydarzenia rozegramy cztery spotkania. Najpierw zmierzymy się z Belgią, a następnie z Turcją, Niemcami oraz Argentyną.

- Zazwyczaj te zespoły lubią się z nami mierzyć, jesteśmy jednymi z najmocniejszych na świecie. To będzie nie lada gratka, spodziewam się bardzo trudnych przepraw. Oni nie będą mieli nic do stracenia i zaryzykują, zwłaszcza na zagrywce. Tak muszą grać - podsumował.

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HP, Polsat Sport