Leon nie zagra z Belgią! Oto plan Nikoli Grbicia

Pierwszy turniej w chińskim Linyi polska kadra zakończyła z bilansem dwóch zwycięstw - 3:0 nad Kubą i 3:2 nad Ukrainą, a także dwóch porażek - po 2:3 z Japonią i Słowenią. Już w środę rozpocznie kolejne zmagania. Jej pierwszym rywalem będzie Belgia, a następnego dnia - Turcja.

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Jak się okazuje, w obu spotkaniach nie zagra Wilfredo Leon. "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że zarówno 32-latek, jak i Kewin Sasak, Jakub Popiwczak oraz Jakub Majchrzak dołączą do zespołu dopiero w piątek.

- Taki jest mój plan, ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Postanowiłem powołać aż 18 zawodników na turniej w Gliwicach, żeby mieć pole manewru w razie kłopotów czy kontuzji. Korzystamy z tego, że gramy u siebie, a ze Spały do Gliwic jest zaledwie dwie godziny drogi, więc w każdej chwili ktoś może dołączyć. Zobaczymy, jak ułożą się te dwa pierwsze spotkania - oznajmił Nikola Grbić.

Na zgrupowaniu znajdują się również m.in. Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk czy Jakub Kochanowski. Ci zagrają jednak dopiero w trzecim turnieju w Chicago (15-19 lipca), gdyż dopiero niedawno zakończyli urlopy.

- To jedyny moment, gdy mogłem dać im tyle wolnego, bo później nie będzie już na to przestrzeni. Wilfredo Leon potrzebował dłuższej przerwy ze względu na duże obciążenie w sezonie klubowym. Grał cały czas także przez sytuację zdrowotną w jego zespole, gdy przez zawieszenie nie mógł występować Mikołaj Sawicki, a Kewin Sasak przez kilka miesięcy zmagał się z urazem barku - podsumował.

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca. Transmisja od godziny 19.45 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport