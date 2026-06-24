Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 24.06 (WIDEO)

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

Zobacz także: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy?

W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (środa, 24 czerwca), Turcję (czwartek, 25 czerwca), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 24.06

2026-06-24: Bułgaria – Włochy (środa, godzina 13.00)

2026-06-24: Chiny – Turcja (środa, godzina 13.00)

2026-06-24: Serbia – Japonia (środa, godzina 13.30)

2026-06-24: Argentyna – Niemcy (środa, godzina 16.30)

2026-06-24: Ukraina – Brazylia (środa, godzina 16.30)

2026-06-24: Kuba – USA (środa, godzina 17.00)

2026-06-24: Polska – Belgia (środa, godzina 20.00)

2026-06-24: Francja – Iran (środa, godzina 20.30)

2026-06-24: Słowenia – Kanada (środa, godzina 20.30)

BS, Polsat Sport