Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 24.06 (WIDEO)

Siatkówka

Trwa drugi tydzień Ligi Narodów siatkarzy. W środę rozegrane zostaną kolejne spotkania. Liga Narodów siatkarzy, sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - 24 czerwca.

Siatkarze reprezentacji Polski wznoszą dłonie do góry w geście radości na boisku siatkarskim.
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Polski

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

 

W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (środa, 24 czerwca), Turcję (czwartek, 25 czerwca), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 24.06

2026-06-24: Bułgaria – Włochy (środa, godzina 13.00)
2026-06-24: Chiny – Turcja (środa, godzina 13.00)
2026-06-24: Serbia – Japonia (środa, godzina 13.30)
2026-06-24: Argentyna – Niemcy (środa, godzina 16.30)
2026-06-24: Ukraina – Brazylia (środa, godzina 16.30)
2026-06-24: Kuba – USA (środa, godzina 17.00)
2026-06-24: Polska – Belgia (środa, godzina 20.00)
2026-06-24: Francja – Iran (środa, godzina 20.30)
2026-06-24: Słowenia – Kanada (środa, godzina 20.30)

BS, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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