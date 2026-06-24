Liga Narodów siatkarzy: Polska - Belgia. Relacja live i wynik na żywo

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (środa, 24 czerwca), Turcję (czwartek, 25 czerwca), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

W kadrze na turniej w Gliwicach zabrakło między innymi Tomasza Fornala czy Kamila Semeniuka. W drużynie znaleźli się natomiast Wilfredo Leon czy Aleksander Śliwka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia w środę na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.00.

BS, Polsat Sport