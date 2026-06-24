Liga Narodów siatkarzy. Polska - Turcja. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Polska zagra z Turcją w drugim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Kiedy grają Polacy? O której godzinie? Gdzie oglądać mecz polskich siatkarzy w telewizji i w internecie? Transmisja meczu Polska - Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

Trzech polskich siatkarzy w białych koszulkach sportowych z czerwonymi elementami podczas meczu siatkówki.
fot. FIVB
Siatkówka. Polska - Turcja. Gdzie obejrzeć mecz Ligi Narodów w telewizji i w internecie? Transmisja TV, stream online.

Polscy siatkarze zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów rozpoczęli na turnieju w chińskim Linyi. W pierwszym meczu bardzo pewnie pokonali Kubę 3:0. Drugie spotkanie, w którym Polacy rywalizowali ze Słowenią, przyniosło porażkę podopiecznych trenera Nikoli Grbicia - 2:3. Kolejnym przeciwnikiem była reprezentacja Japonii i to starcie również zakończyło się przegraną po tie-breaku. Czwarty mecz przyniósł wygraną 3:2 z Ukrainą.

 

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W drugim tygodniu VNL 2026 Polacy rywalizują na własnym terenie - w Gliwicach. Na inaugurację rozegrali swój czwarty tie-break w tej edycji i pokonali Belgię 3:2. Kolejnymi rywalami drużyny trenera Nikoli Grbicia będą Turcy, którzy w środę pewnie pokonali Chiny 3:0.

 

Swój pierwszy turniej w tej edycji tureccy siatkarze rozegrali w Ottawie, gdzie pokonali 3:0 Francję i 3:2 Kanadę oraz przegrali 1:3 z USA i 0:3 z Włochami. Po pięciu grach mają więc identyczny bilans meczów jak Polacy (3-2), ale o jeden punkt zdobyty mniej.

 

Turcja zadebiutowała w rozgrywkach Ligi Narodów w 2024 roku. Obie ekipy zagrały dotychczas dwa mecze w tych rozgrywkach, oba w fazie interkontynentalnej, oba pewnie wygrane przez Polskę (3:0 - 2024, 3:0 - 2025).

 

Polska - Turcja. Gdzie oglądać mecz?

 

Transmisja meczu Polska - Turcja w czwartek 25 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19.45, a w Polsacie - o godzinie 20.00.

 

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19.00.

RM, Polsat Sport
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LN siatkarzy: Polska - Turcja. Kto wygra?
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