Masowe konfiskaty przy stadionach w USA. Tego surowo zabroniono podczas mundialu

Reuters przypomniał, że w dniach rozgrywania meczów wszelkie operacje lotnicze - w tym loty dronów - są zakazane w promieniu 3 mil morskich (5,6 km) od stadionów oraz na wysokości do 3 tys. stóp (914 m) nad poziomem gruntu; chyba, że uzyskano na nie wyraźną zgodę kontrolerów ruchu lotniczego.

Biuro terenowe FBI w Miami poinformowało o nałożeniu kar na 49 operatorów dronów za nieuprawnione loty oraz o przejęciu 54 maszyn na terenie Florydy.

ZOBACZ TAKŻE: FIFA podjęła decyzję ws. Marciniaka! Polak poprowadzi kolejny mecz na MŚ

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zakazała lotów dronów nad miejscami rozgrywania meczów oraz towarzyszącymi im zgromadzeniami kibiców na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o zgromadzenia kibiców, zakaz lotów dronów obowiązuje w promieniu 1 mili morskiej (1,9 km) oraz na wysokości do 1 tys. stóp (305 m) nad poziomem gruntu. FAA ostrzegła, że operatorom wlatującym w zastrzeżoną przestrzeń powietrzną bez zezwolenia grożą grzywny do 100 tys. dolarów, a także zarzuty karne i konfiskata sprzętu.

W pobliżu stadionów, na których rozgrywane są turniejowe mecze, rozmieszczono również zespoły FBI, których zadaniem jest wykrywanie i neutralizowanie nieuprawnionych dronów.

W ubiegłym roku prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, które ma na celu wzmocnienie obrony USA przed niebezpiecznymi dronami, a ministerstwo bezpieczeństwa krajowego zainstalowało nowe systemy antydronowe na granicy amerykańsko-meksykańskiej w Teksasie.

PAP