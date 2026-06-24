Mecze MŚ 2026 dzisiaj 25.06. Kto gra? O której godzinie?
Czwartek 25 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 25.06. Kto gra we czwartek? O której godzinie? Godziny czwartkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Mecze MŚ 2026 dzisiaj 25.06. Kto gra? O której godzinie?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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Rusza decydująca kolejka fazy grupowej. W czwartek czekają nas kolejne emocje. Przed nami sześć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Brazylii czy Niemiec.
MŚ 2026: Mecze 25.06. Kto gra? Godziny meczów:
Maroko - Haiti (00.00)
Szkocja - Brazylia (00.00)
Czechy - Meksyk (03.00)
RPA - Korea Południowa (03.00)
Curacao - WKS (22.00)
Ekwador - Niemcy (22.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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