Mecze MŚ 2026 dzisiaj 25.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Rusza decydująca kolejka fazy grupowej. W czwartek czekają nas kolejne emocje. Przed nami sześć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Brazylii czy Niemiec.

MŚ 2026: Mecze 25.06. Kto gra? Godziny meczów:

Maroko - Haiti (00.00)

Szkocja - Brazylia (00.00)

Czechy - Meksyk (03.00)

RPA - Korea Południowa (03.00)

Curacao - WKS (22.00)

Ekwador - Niemcy (22.00)

Polsat Sport