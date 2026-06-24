Mistrz świata blisko transferu do Polski. "Gra w PlusLidze to moje marzenie"

Według medialnych doniesień nowym pracodawcą Romano w kolejnym sezonie ma zostać PGE Projekt Warszawa. Stołeczny zespół przechodzi obecnie przebudowę kadrową pod wodzą nowego trenera, Roberto Piazzy.

Rozmowy pomiędzy zawodnikiem a klubem mają być na zaawansowanym etapie. Spekulacje te podsyca to, że w wywiadzie dla portalu oasport.it Włoch potwierdził, iż kolejny sezon spędzi w Polsce. Co więcej, portal volleybox.net zaktualizował już profil zawodnika, dodając informację, że w sezonach 2026/2027 i 2027/2028 będzie on reprezentował barwy Projektu.

ZOBACZ TAKŻE: Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Potwierdzone transfery przed sezonem 2026/2027

Romano odniósł się do tych informacji również we wspomnianej rozmowie z "Faktem".

- Nie mogę zbyt wiele zdradzić, ale mogę powiedzieć, że gra w PlusLidze to moje marzenie - stwierdził.

- PlusLiga i liga włoska są na bardzo podobnym poziomie. Trzeba dawać z siebie wszystko w każdym spotkaniu. Myślę, że na świecie są tylko dwie takie ligi: polska i włoska - dodał.

- Wiem, co potrafią robić polscy kibice. (...) Na pewno byłoby super grać w obecności fanów zakochanych w siatkówce - ocenił Romano.

Włoski atakujący to gracz z bogatym dorobkiem medalowym. Na swoim koncie ma między innymi dwa tytuły mistrza świata wywalczone w 2021 i 2025 roku, a także mistrzostwo Europy z 2021 roku. Do tego dochodzą robiące ogromne wrażenie wyróżnienia indywidualne, na czele z tytułami dla najlepszego atakującego mistrzostw świata 2025 oraz igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Polsat Sport