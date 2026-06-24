Zarówno Kolumbijczycy, jak i Kongijczycy mogli być zadowoleni po pierwszej kolejce mundialu. Ci pierwsi zgodnie z planem zanotowali wygraną z Uzbekistanem. Drudzy niespodziewanie urwali punkty Portugalczykom, remisując 1:1. Nic dziwnego, że trenerzy obu reprezentacji nie dokonali żadnych zmian w wyjściowych jedenastkach w stosunku do pierwszych spotkań na mundialu.

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Już pierwsza akcja meczu zwiastowała świetne widowisko. Kayembe był blisko przepięknego gola z dystansu, ale Kongijczyk przestrzelił. Chwilę później inicjatywę przejęli gracze z Ameryki Południowej. W ciągu kilku minut dwie doskonałe szanse na gola miał Munoz. Najpierw trafił jednak w boczną siatkę, a w 6. minucie, kiedy wbił piłkę do bramki, był na minimalnym spalonym.

Okazje mieli także koledzy Munoza z formacji ofensywnych. Kolumbijczycy ochoczo strzelali z dystansu, ale Lionel Mpazi zatrzymywał uderzenia rywali zza pola karnego. Bramkarz Demokratycznej Republiki Konga szczęśliwie obronił też strzał z bliskiej odległości oddany przez Luisa Diaza.

Przerwa na nawodnienie sprawiła, że Kolumbia nieco straciła impet, ale i tak to ona nadawała ton dalszej rywalizacji. Kongijczycy szukali swoich szans po stałych fragmentach i szybkich atakach. W pierwszej części żadna z ekip ostatecznie nie trafiła do siatki i mimo efektownej gry, nie zobaczyliśmy goli.

Kolumbijscy piłkarze odzyskali wigor po powrocie z szatni, ale nadal nie mieli sposobu na Mpaziego. Próbował Diaz, ale bezskutecznie. Jemu i jego kolegom oraz bardziej brakowało cierpliwości i sił, by rozbijać dobrze zorganizowany blok obronny przeciwnika.

Przełamanie przyszło w 76. minucie. Cordoba świetnie wyblokował Kapuadiego, a do pozycji strzeleckiej doszedł aktywny Munoz. Kolumbijski obrońca oddał strzał, piłka pechowo odbiła się jeszcze od nogi obrońcy Widzewa i kompletnie zmyliła Mpasiego. Kolumbia dopięła swego i prowadziła 1:0.

Okazje na kolejne gole miał Diaz, który trafił 2 razy do siatki, ale za każdym razem sędzia nie uznawał jego bramek. W doliczonym czasie gry Kolumbię dwukrotnie ratował Vargas, który najpierw odbił strzał z dystansu Mbuku, a następnie zatrzymał piłkę po uderzeniu Mbemby. Ostatecznie to Kolumbijczycy wygrali 1:0 i mają już pewny awans do 1/16 finału mundialu.

Kolumbia - DR Konga 1:0 (0:0)

Bramki: Daniel Munoz (76')

Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, Arias (77' Rios) - Rodriguez (58' Quintero), Suarez (58' Cordoba), Diaz.

DR Konga: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (72' Kayembe) - Mukau (46' Sadiki), Moutossamy (82' Mbuku), Kayembe (72' Pickel) - Wissa, Bakambu (57' Banza)

Sędzia: Maurizio Mariani.

Żółte kartki: Lucumi, Lerma - Pickel.

psl, Polsat Sport