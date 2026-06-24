W pierwszej kolejce obydwie reprezentacje przegrały swoje mecze - Chorwacja z Anglią 2:4, Panama z Ghaną 0:1. Porażki zdeterminowały podejście do kolejnego meczu - w pierwszej części Chorwaci i Panamczycy byli bardzo ostrożni i nie podjęli absolutnie żadnego ryzyka.

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Do przerwy było 0:0, a żadna z ekip nie oddała ani jednego celnego strzału. Podobnie jak w rywalizacji Anglików z Ghaną na dobre okazje trzeba było czekać do drugiej połowy. Ważny był też kwadrans w przerwie, kiedy Zlatko Dalic dokonał dwóch zmian, wpuszczając na murawę m. in. Ante Budimira. To właśnie napastnik Osasuny został jednym z bohaterów Chorwacji w 54. minucie.

Świetną akcję prawą stroną boiska przeprowadził Josip Stanisić, który zagrał piłkę między obrońców a bramkarza Panamy. Żaden z Panamczyków nie przeciął dośrodkowania, a akcję na dalszym słupku zamknął Budimir.

Bramka na 0:1 wreszcie pobudziła wszystkich piłkarzy na murawie, a swoje doskonałe okazje miała także Panama. Huraganowe ataki piłkarzy z Ameryki Łacińskiej powinny zakończyć się golem tuż przed przerwą na nawodnienie. Dominik Livakovic świetnie spisywał się jednak w bramce i uspokoił zapędy rywali.

W końcówce Chorwaci kontrolowali już sytuację na murawie i spokojnie dowieźli skromną wygraną do końcowego gwizdka. Dzięki temu po dwóch kolejkach mają na koncie 3 punkty i tracą jedno oczko do Anglii oraz Ghany. To właśnie z ekipą z Afryki Chorwacja zmierzy się w ostatniej kolejce grupy L. Panama pożegnała się z marzeniami o wyjściu z grupy.

Panama - Chorwacja 0:1 (0:0)

Bramki: Ante Budimir (54')

Panama: Mosquera - Ramos (77' Waterman), Cordoba, Andrade - Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman - Martinez, Fajardo (83' Londono), Jose Rodriguez.

Chorwacja: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (46' Kramaric) - Modric (81' Mario Pasalic), Kovacic (72' Petar Sucic) - Marco Pasalic (72' Luka Sucic), Baturina, Perisic - Musa (46' Budimir).

Sędzia: Pierre Atcho.

Żółte kartki: Barcenas, Petar Sucic.

psl, Polsat Sport