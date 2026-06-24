Nie żyje medalistka mistrzostw Europy! Wypadła z 11. piętra
Zsanett Nemeth, 32-letnia zapaśniczka i medalistka mistrzostw Europy, zmarła po upadku z 11. piętra budynku mieszkalnego w Sofii. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami bułgarskich śledczych, najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było samobójstwo. Informację o śmierci zawodniczki przekazał oficjalnie Węgierski Związek Zapaśniczy.
Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w stolicy Bułgarii. Urodzona na Węgrzech zapaśniczka wypadła z okna kompleksu sportowego "Diana", gdzie na co dzień mieszkała w jednym pokoju ze swoją klubową koleżanką z zespołu CSKA Sofia.
Jak podają lokalne media, powołując się na źródła policyjne, sprawa jest badana pod kątem celowego odebrania sobie życia.
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Z doniesień prasowych wynika, że w ostatnim czasie 32-latka zmagała się z silną depresją i regularnie korzystała z pomocy psychologicznej. O narastających problemach zawodniczki nie wiedziała jej dawna rywalka, Veronika Nyikos. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu przyznała, że zaledwie miesiąc przed zdarzeniem nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię.
Nemeth przez lata startowała w kategorii wagowej do 76 kilogramów. Jej największymi osiągnięciami są tytuł wicemistrzyni Europy z 2017 roku z Nowego Sadu oraz brązowy krążek z mistrzostw kontynentu w Bukareszcie wywalczony w 2019 roku. W 2023 roku zapaśniczka otrzymała bułgarskie obywatelstwo i ogłosiła decyzję o reprezentowaniu barw tego państwa na międzynarodowych turniejach.Przejdź na Polsatsport.pl