Udany rewanż za finał MŚ! Polska nowym liderem rankingu FIVB

Spotkanie to było rewanżem za finał mistrzostw świata 2025 na Filipinach. Wtedy lepsi okazali się Włosi, którzy zwyciężyli 3:1 i wywalczyli piąty w historii złoty medal MŚ.

Od początku starcia w Lublanie warunki dyktowali podopieczni trenera Ferdinando De Giorgiego. Wygrali oni pierwszą partię 25:18. Bułgarzy popełniali mnóstwo błędów własnych i oddawali darmowe punkty rywalom. Ich skuteczność w ataku wyniosła zaledwie 30%, a ponadto aż pięciokrotnie zepsuli zagrywkę.

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Druga odsłona tego starcia była zdecydowanie bardziej wyrównana, ale tym razem inicjatywę przejęli wicemistrzowie świata, prowadzeni przez genialnego Aleksandara Nikolova, który tylko w tej partii zdobył osiem punktów. Był on najskuteczniejszym i najbardziej aktywnym w ataku zawodnikiem ekipy "Junaków".

Dwa kolejne sety były wyrównane, dlatego o ostatecznym rozstrzygnięciu musiał zadecydować tie-break. W nim zdecydowanie lepsi byli siatkarze z Bułgarii. Włosi trzymali kontakt do stanu 7:6, a później inicjatywę przejęli Bułgarzy, którzy wygrali bardzo pewnie 15:9.

Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Reprezentacja Polski w premierowym występie w VNL zajęła piąte miejsce. W każdej z kolejnych edycji Polacy zdobywali medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025).

Bułgaria - Włochy 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 25:19, 15:9)

Bułgaria: Damyan Kolev, Rusi Zhelev (libero) - Simeon Nikolov, Stoil Palev, Iliya Petkov, Boris Nachev, Preslav Petkov, Aleks Grozdanov, Venislav Antov, Martin Atanasov, Asparuh Asparuhov, Georgi Tatarov, Denislav Bardarov, Aleksandar Nikolov. Trener: Gianlorenzo Blengini.

Włochy: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace (libero) - Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro. Trener: Ferdinando De Giorgi.

ŁO, Polsat Sport