Oto numer jeden draftu NBA 2026! Trafił do najsłabszej drużyny ligi
AJ Dybantsa, 19-letni koszykarz z Uniwersytetu Brighama Younga, został wybrany jako pierwszy przez Washington Wizards w drafcie ligi NBA.
Komisarz NBA, Adam Silver (po lewej) oraz AJ Dybantsa (po prawej)
W drugiej kolejności ekipa Utah Jazz postawiła na jego rówieśnika, rozgrywającego Uniwersytetu Kansas - Darryna Petersona.
Wizards byli najgorszą drużyną sezonu zasadniczego; z 82 meczów wygrali zaledwie 17.
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Podobnie jak niewiele lepsze ekipy Indiana Pacers (19-63) i Brooklyn Nets (20-62) "Czarodzieje" mieli 14 procent szans na wygranie loterii. Poprzednio jako pierwsi Wizards wybierali w 2010 roku.
Z trzecim numerem Memphis Grizzlies wybrali skrzydłowego z uczelni Duke Camerona Boozera, syna byłego gracza NBA Carlosa Boozera.Przejdź na Polsatsport.pl
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