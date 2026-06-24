Oto numer jeden draftu NBA 2026! Trafił do najsłabszej drużyny ligi

Koszykówka

AJ Dybantsa, 19-letni koszykarz z Uniwersytetu Brighama Younga, został wybrany jako pierwszy przez Washington Wizards w drafcie ligi NBA.

Adam Silver, komisarz NBA, w garniturze i z okularami, podaje rękę Darrynowi Petersonowi, młodemu koszykarzowi w eleganckim czarnym stroju i czapce z daszkiem, podczas ceremonii draftu NBA. Obaj się uśmiechają.
fot: PAP
Komisarz NBA, Adam Silver (po lewej) oraz AJ Dybantsa (po prawej)

W drugiej kolejności ekipa Utah Jazz postawiła na jego rówieśnika, rozgrywającego Uniwersytetu Kansas - Darryna Petersona.

 

Wizards byli najgorszą drużyną sezonu zasadniczego; z 82 meczów wygrali zaledwie 17.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hit transferowy w NBA! Giannis Antetokounmpo zmienia klub

 

Podobnie jak niewiele lepsze ekipy Indiana Pacers (19-63) i Brooklyn Nets (20-62) "Czarodzieje" mieli 14 procent szans na wygranie loterii. Poprzednio jako pierwsi Wizards wybierali w 2010 roku.

 

Z trzecim numerem Memphis Grizzlies wybrali skrzydłowego z uczelni Duke Camerona Boozera, syna byłego gracza NBA Carlosa Boozera.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AJ DYBANTSADRAFT NBAKOSZYKÓWKANBAWASHINGTON WIZARDS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magazyn Koszykarski - 23.06

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 