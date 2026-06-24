Pierwsze rozstrzygnięcia grupowe za nami! Oni są już w 1/16 finału. Smutek Kanady

Przed tym spotkaniem oba zespoły miały na swoim koncie cztery punkty. Kanadyjczycy najpierw zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 1:1, a następnie rozgromili Katar 6:0. Z kolei Szwajcarzy sensacyjnie zremisowali z Katarem 1:1, a potem pokonali Bośniaków 4:1.

Kanadzie i Szwajcarii do awansu wystarczył remis i długo wydawało się, że jedni i drudzy nie będą kwapić się do strzelenia gola. Sytuacji jednak nie brakowało. Do przerwy wynik był bezbramkowy.

Sytuacja uległa zmianie już na początku drugiej połowy, kiedy w 46. minucie do siatki trafił Ruben Vargas, dając prowadzenie "Helwetom". Pierwszy kwadrans należał do ekipy z Europy, ponieważ w 57. minucie rezultat podwyższył Johan Manzambi.

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Kanada walczyła o odrobienie strat. W 76. minucie kontaktowego gola strzelił Promise David, który zameldował się na boisku zaledwie kilkadziesiąt sekund wcześniej.

Jeden z gospodarzy mundialu starał się doprowadzić do remisu, co dałoby mu pierwsze miejsce w grupie i możliwość gry w 1/16 finału we własnym kraju. Jednocześnie kibice z Ameryki Północnej śledzili wynik drugiego, równolegle toczącego się spotkania w tej grupie pomiędzy Bośnią i Katarem.

Ostatecznie Szwajcaria wygrała 2:1 i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie. Druga lokata przypadła Kanadzie, natomiast trzecią pozycję zajęła Bośnia, która musi czekać na rozstrzygnięcia z innych grup, aby być pewna awansu. Pierwszą drużyną, która odpadła z mundialu jest Katar.

Szwajcaria - Kanada 2:1 (0:0)

Bramki: Vargas 46, Manzambi 57 - David 76

Polsat Sport