Polacy z sukcesami podczas Kieler Woche

Z kolei załoga Tytusa Butowskiego i Adama Głogowskiego (KS AZS AWFiS Gdańsk/Nauticus Olsztyn) zajęła wysokie 6. miejsce w klasie 49er.





Kieler Woche to najstarsze i największe regaty z cyklu Sailing Grand Slam, podzielone na kilka etapów. W pierwszej kolejności do rywalizacji przystąpili zawodnicy klas olimpijskich, którzy dziś zakończyli swoje starty.

– Regaty poszły mi bardzo dobrze, ponieważ zajęłam czwarte miejsce. Bardzo się cieszę, że udało mi się awansować do mojego pierwszego w życiu seniorskiego wyścigu medalowego. Niestety nie było mi dane w nim wystartować, ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły dziś na jego rozegranie. Przez całe regaty wiatr był raczej słaby. Mam nadzieję, że następnym razem uda mi się się stanąć do rywalizacji w wyścigu medalowym – mówi Hanna Rogowska.

Zawodniczka młodzieżowej Kadry Narodowej PZŻ nie kryje zadowolenia ze swojego występu wśród seniorek.

– Cieszę się, że udało mi się pływać tak dobrze wśród tak doświadczonych i utytułowanych zawodniczek. Dwa wyścigi udało mi się ukończyć na drugim miejscu, więc jestem bardzo zadowolona – dodaje żeglarka.



Ze swojego występu zadowoleni są także Tytus Butowski i Adam Głogowski - nowo utworzona załoga w klasie 49er.

– Regaty Kieler Woche uważamy za bardzo udane. Był to nasz pierwszy start w Pucharze Świata w nowym składzie. Po półrocznej przerwie od żeglowania na 49erze od ponad dwóch miesięcy intensywnie trenujemy z nowym trenerem i w nowym zestawieniu. Bardzo dobrze odnaleźliśmy się w regatach i sprawdziliśmy wszystkie elementy, na których nam zależało. Rozegrano dziewięć wyścigów eliminacyjnych oraz dwa finałowe. Dobrze startowaliśmy, mieliśmy wysoką prędkość łódki i świetnie się komunikowaliśmy. To wszystko pokazało, że jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie - podsumowuje Tytus Butowski.

Kieler Woche było dla załogi świetną okazją do sprawdzenia się przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy.

– Teraz wracamy na pięć dni do Polski, żeby chwilę odpocząć od żeglowania. Już 1 lipca ponownie wyjeżdżamy do Niemiec, tym razem do pobliskiej Eckernförde, gdzie będziemy przygotowywać się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Na ten moment czujemy się bardzo dobrze przygotowani do tych regat. Start w Kieler Woche był dla nas ważnym sprawdzianem, prawdopodobnie w warunkach zbliżonych do tych, których możemy spodziewać się podczas mistrzostw. To ten sam akwen, na którym zawsze czuliśmy się bardzo dobrze, dlatego z optymizmem patrzymy na kolejne starty - mówi Adam Głogowski.



Od jutra rywalizację w ramach Kieler Woche rozpoczną Marcelina Korszon (HRM Racing) – jedyna biało-czerwona reprezentantka w klasie Wingfoil Racing – oraz siedem polskich załóg w klasie 29er:

- Weronika Grala i Pascal Kuźmicki (Nauticus Olsztyn),

- Piotr Sołtysiak i Alicja Łabanowska (Chojnicki Klub Żeglarski / Nauticus Olsztyn),

- Antonina Puchowska i Alicja Dampc (YKP Gdynia / Chojnicki Klub Żeglarski),

- Maurycy Kosmowski i Jan Marjański (KS AZS AWFiS Gdańsk / Yacht Club Gdańsk),

- Szymon Kolka i Bartosz Żmudziński (YKP Gdynia / Chojnicki Klub Żeglarski),

- Blanka Sójkowska i Julia Nagórska (KS AZS AWFiS Gdańsk / YKP Gdynia),

- Michał Pycko i Stanisław Grzonkowski (Nauticus Olsztyn).

Regaty potrwają do niedzieli 28 czerwca.

Informacja Prasowa