Polak poskromił mistrzów świata! Boniek przestrzegał go przed zemstą

Michał Białoński: Jak pan ocenia mundial? Dominują pozytywne odczucia, z uwagi na maestrię chociażby Messiego, który w wieku 39 lat bije rekordy, czy przeważa niechęć do zmian, które wprowadziła FIFA, na czele z trzyminutowymi przerwami na nawodnienie, przez które mecz trwa cztery kwarty, a nie dwie połowy?



Dariusz Dziekanowski, wybitny reprezentant Polski, uczestnik MŚ 1986 r.: Według mnie w finałach MŚ powinny grać najlepsze zespoły. Tymczasem zafundowano nam przedłużenie kwalifikacji. Nie tylko ja, ale wszyscy kibice z zaciekawieniem czekaliby na mecze turnieju z udziałem 24 zespołów. Teraz mamy ich 48. Ja bym był nawet skory na takie rozwiązanie, by kwalifikację do finałów MŚ zyskiwały 22 zespoły, a ostatnim dwóm przyznawano dziką kartę, jak to się dzieje na Wimbledonie. Oczywiście, byłoby to kontrowersyjne i wszyscy by się zastanawiali, dlaczego z dziką kartą przystępuje ta reprezentacja a nie inna.

Generalna moja uwaga jest jednak taka, że FIFA zapomniała, ile meczów w sezonie rozgrywają najlepsi piłkarze, fundując im wydłużony mundial. Przecież najlepsi rozegrali po 60-70 meczów w najsilniejszych klubach świata i po tej końskiej dawce bardzo ciężko jest im się zmobilizować na następne kwalifikacje, w jakie zamieniono MŚ. Gdyby na mundialu przyszło im od razu rywalizować z najlepszymi o stawkę, to ich przygotowanie mentalne byłoby o wiele lepsze, a wraz z tym wzrosłyby emocje na trybunach i przed telewizorami.

ZOBACZ TAKŻE: Bezwzględne słowa Ukrainki ws. rosyjskich zawodników. Nie miała hamulców

Dariusz Dziekanowski: W wypadku Messiego powtarza się Katar

A jak pan ocenia Messiego?

Sądzę, że w jego wypadku powtarza się Katar. Argentyna zbudowana jest z mocnych zawodników, którzy grają w takich klubach jak Atletico Madryt, Inter Mediolan, czy Liverpool, ale żadna z nich nie jest gwiazdą. W tym zespole jedyną gwiazdą jest Messi. Pozostali ciężko pracują na całej długości i szerokości boiska. Mają jednego geniusza, który już nie popisuje się takimi rajdami jak pięć lat temu, ale w najważniejszych potrafi przyspieszyć, czuje gdzie i kiedy ma zagrać. Wie, gdzie się pokazać, wie co zrobić z piłką i tak wygrywa mecze. To nie jest tak, że Messi jest zdany na kolegów, żeby stworzyli mu sytuację, tylko on sam potrafi ją stworzyć i wykorzystać.

Jak pan patrzy na brak Polski na MŚ? Uważa pan, że przy obecnych mankamentach, zwłaszcza w grze obronnej, nie zasłużyliśmy na mundial, czy bardziej dominuje żal, bo przecież byliśmy tak blisko?

Szkoda mi reprezentacji Polski. Uważam, że w finałowym barażu ze Szwecją byliśmy drużyną lepszą. Oczywiście, z powodu gry na wyjeździe byliśmy w trudniejszej roli. Ale wydaje mi się, że był taki moment, gdy operowaliśmy piłką na połowie Szwecji i tylko kwestią czasu było, kiedy zdobędziemy zwycięską bramkę.



Brak doświadczenia, mądrości, cwaniactwa spowodował, że w końcówce przegraliśmy ten mecz. Przecież niewiele brakowało do dogrywki, trzeba było przetrzymać te sekundy, a w dogrywce Szwedzi mieliby kłopot.

Dziekanowski: Pokolenie Lewandowskiego nie miało szczęścia do selekcjonerów

Nie żałuje pan, powoli schodzącego ze sceny, pokolenia Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika czy Piotra Zielińskiego, że nie wszystko ułożyło się po ich myśli?

Sądzę, że to pokolenie nie miało szczęścia do trenerów kadry narodowej. W tej roli pojawiały się osoby, które nie zasługiwały na rolę selekcjonerów. Chciały się wybić na plecach piłkarzy. Nie zawsze było tak, że zatrudnialiśmy wybitnych trenerów, których ogranicza potencjał piłkarzy.

Czyli nie był to właściwy rozmiar trenerskiego kapelusza?



Zatrudnialiśmy ludzi przypadkowych, którzy nie zasłużyli na rolę selekcjonera merytoryką, tylko decydowały inne kwestie. Messi ma 39 lat, Ronaldo – 40. Robert Lewandowski rok temu miał 36 lat. Wyobraźmy sobie sytuację, w której trenerzy Argentyny i Portugalii rezygnują z Messiego i Ronaldo.

Byłaby to ich ostatnia decyzja, zagrożona byłaby też pozycja prezesa federacji.



A myśmy zrezygnowali z Lewandowskiego w momencie, w którym miał przed sobą jeszcze rok gry w Barcelonie i to na ogół w pierwszym składzie. Trener postanowił jednak z niego zrezygnować, czym rozwalił cały zespół. Zawodnicy nie wiedzieli, co mówić po meczu w Finlandii. Byli bezbronni i przed kamerami prosili o zmianę, bo w takiej atmosferze, w takim marazmie trudno im przyjeżdżać na mecze reprezentacji i pokazywać pełną paletę swych możliwości.



Problem mieliśmy nie tylko rok temu. Taktyka Czesława Michniewicza podczas MŚ w Katarze to również była katastrofa. Prezentowaliśmy antyfutbol, zamiast wykorzystać potencjał zespołu. Nawet podczas obecnych MŚ nie ma zespołu, który by się prezentował równie koszmarnie. Nawet Curacao strzela bramkę i próbuje atakować. A my graliśmy w tak brzydki sposób, że kibicom krzywiły się usta jakby konsumowali cytryny. Kilogramami.

Dariusz Dziekanowski: Wielka szkoda, że nie gramy na tym mundialu

Widziałby pan nas na miejscu Szwecji na MŚ?

Gdy oglądałem jej mecz z Tunezją, którą pokonała 5-1, to z jednej strony cieszyłem się z tej wygranej, a z drugiej żałowałem, że to nie my. Przecież po tym barażu w Solnej zasługiwaliśmy na awans. Szwecja pokazała, że nie jest słabeuszem. Wprawdzie dostała lanie od Holandii, ale to nie jest żaden wstyd. To już nie jest ta Szwecja, która przegrywała z byle kim. Trener Graham Potter ją odmienił.

Wielka szkoda, że nie gramy na tym mundialu. Staraliśmy się grać trzema obrońcami, co jest dla mnie błędem. Spójrzmy na Argentynę, mistrz świata. Austria w wielu fragmentach dominowała, ale Argentyńczycy mają swój pomysł na grę, potrafią wykorzystać swój potencjał. Przecież my również w przodzie mamy geniusza plus trzech-czterech zawodników, którzy pomogą w kreowaniu zagrożenia na boisku.

Dariusz Dziekanowski o Polsce na MŚ 1986 r.

40 lat temu na mundialu w Meksyku pokonaliśmy Portugalię po golu Włodzimierza Smolarka, przy pańskiej asyście. Odpadliśmy w 1/8 finału po porażce 0-4 w Guadalajarze, z Brazylią. W kontekście do mundialu z 1982 r., na którym zajęliśmy trzecie miejsce, tamte MŚ odebrano jak porażkę. Ale przez kolejnych 40 lat nie rozegraliśmy równie dobrego mundialu. Ostatnio słyszałem pańskie wspomnienia w radiowej "Trójce", pan również żałował, że nie wydobył z siebie więcej energii na tych MŚ. Ofensywę mieliśmy mocną, obok pana Smolarek, Zbigniew Boniek, Jan Urban. Oczywiście, rozczarowaniem był remis 0-0 z Marokiem w pierwszym meczu. Jak meksykański mundial wspomina dzisiaj?

Proszę jednak pamiętać, że Maroko zremisowało wtedy z Anglią, pokonało Portugalię, wygrało naszą grupę, więc to z pewnością nie był słabeusz.

Również Brazylia była potężniejsza od tej obecnej, a zwłaszcza w pierwszej połowie staraliście się dotrzymać jej kroku.

To był zespół gwiazd, że wspomnę tylko: Carecę, Zico, Socratesa. Natomiast nie powinniśmy tak wcześniej wpadać na Canarinhos. Mieliśmy na tyle duży potencjał, że mogliśmy się lepiej zaprezentować na tle Maroka czy Anglików. Oczywiście Gary Lineker w meczu z nami był niesamowity. Anglia również była naszpikowana gwiazdami: Glenn Hoddle, Peter Beardsley, Terry Butcher, Bryan Robson.

Do tego Peter Shilton w bramce.

Pakę mieli niesamowitą. Byliśmy niezadowoleni, czuliśmy ogromny niedosyt. Wydaje mi się, że brakowało nam także dobrego przygotowania mentalnego. Trzeba sobie powiedzieć jasno: na MŚ czy ME jedzie się po to, aby coś zdobyć. W innym wypadku jest się przegranym. Nie ma półśrodków. Tak samo jest z trenerami – albo bronisz się wynikami i zachowujesz posadę, albo cię nie ma.

Z mundialem jest tak, że kroczysz dumnie po czerwonym dywanie, ale na nim łatwo się jest poślizgnąć, zanim wyjdziesz na scenę. Trzeba być rottweilerem, który jest zdeterminowany od samego początku. To jest gra o wszystko. Najważniejszy turniej. Liczy się tylko to, a nie żadne klubowe rozgrywki.

Wracając do przygotowania mentalnego, sądzę, że tu błąd popełniło wielu spośród nas, zawodników. Potrzebne było większe doświadczenie.

Ale trener Piechniczek też powinien wiedzieć, że pewnych rzeczy się nie robi.

Co pan ma na myśli?

Trzy dni po sezonie zabrał nas na obóz do Scheidegg w Niemczech, na dwa tygodnie biegania i przygotowania fizycznego. Po trudach sezonu organizmom potrzebna była wtedy regeneracja.

Ale podkreślam, jako drużyna również możemy bić się w piersi za to, że nie wszystko było zapięte na ostatni guzik.

Czy pana coś zaskoczyło po przyjeździe do Meksyku?



Było bardzo gorąco, to jest na pewno trudne do adaptacji dla organizmu. Tym bardziej liczy się optymalne przygotowanie fizyczne, co nie znaczy, że przed MŚ trzeba pokonywać dziesiątki kilometrów. Trzeba zapewnić lekkość. Czasami zawodnicy są przygotowani na dwa mecze, ale rozegrają je w tym samym, wysokim tempie. Każdy z nas miał doświadczenie i powinien być bardziej otwarty, dzielić się nim.

Powinniśmy lepiej współpracować z trenerem, wymieniać się poglądami. Trener powinien mieć zaufanie do zawodników, do ich spostrzeżeń.

Nasze apetyty przed MŚ 1986 r. zaostrzyło pokonanie mistrzów świata - Włochów siedem miesięcy przed mundialem. Wygraliśmy 1-0 po pana pięknej bramce, ale też Zbigniew Boniek, ruchem w polu karnym, odwrócił uwagę obrońców. Zgłosiła się wówczas po pana Pisa. Żałuje pan, że nie trafił do Serie A?



Żałuję. Takie okazje trzeba wykorzystywać. Ale wtedy absolutnie nie myślałem o tym, żeby zostać za granicą, czy wywrzeć wielką presję na Legię, żeby mnie koniecznie puściła. To były trudne czasy.

Oczywiście, bardzo się cieszyłem z bramki strzelonej Włochom. W tym meczu grałem na prawej pomocy. Ale największą satysfakcję dała mi sytuacja z przerwy po pierwszej połowie. Schodziliśmy tunelem do szatni razem ze Zbyszkiem Bońkiem i on do mnie mówi: "Słuchaj, Cabrini do mnie podszedł i prosił, by ci przekazać, żebyś przestał go tak kiwać, bo on ci przyłoży i to tak, że będziesz musiał zejść". To był dla mnie największy komplement, jaki mogłem usłyszeć.

To prawda, zwodów pozazdrościć mógł wtedy panu każdy. Wracając do obecnej reprezentacji, wierzy pan w misję Jana Urbana? Po czerwcowym zgrupowaniu pojawiły się głosy krytyki pod jego adresem. Zarzucano mu choćby to, że w meczu z Ukrainą debiutantów Oskara Wójcika, Mateusza Żukowskiego, czy Norberta Wojtuszka wpuścił w drugiej połowie, gdy mieliśmy już skład całkiem eksperymentalny i trudno było komukolwiek zabłysnąć. Czy to szukanie dziury w całym?



W meczu ze Szwecją Jankowi zabrakło trochę szczęścia, a drużynie cwaniactwa i mądrości, żebyśmy awansowali na mundial. Pamiętajmy jednak, że trener Urban pozbierał drużynę, która całkowicie była rozwalona rok temu. To co wyprawiał Probierz, było straszne. Wysługiwał się zawodnikami, robił swój teatrzyk.

Zobaczymy, co stanie się z Robertem Lewandowskim. Czy podpisze kontrakt w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to czy nadal będzie chciał przyjeżdżać na zgrupowania reprezentacji. Czy będziemy mieli jego wsparcie tylko podczas najważniejszych meczów, czy także w tych z teoretycznie słabszymi rywalami.