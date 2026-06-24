Polak w czołówce mistrzostw Europy

20 czerwca rozpoczęły się Mistrzostwa Europy klasy Finn, organizowane w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. Na starcie stanęło 93 zawodników z 18 krajów, a rywalizacja, która odbywa się w dwóch kategoriach - senior i u29 - potrwa do soboty.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet. Znamy triumfatorki

Na czele kategorii U29 znajduje się Michał Krasodomski, który żegluje również w czołówce klasyfikacji generalnej. Były zawodnik Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego ma za sobą start w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie reprezentował Polskę w klasie ILCA7. Choć to jego pierwszy mistrzowski start na Finnie, żeglarz już pokazuje wysoki i obiecujący poziom podczas zmagań w Gdyni. Medalistów Mistrzostw Europy w klasie Finn poznamy w sobotę.

- Mistrzostwa Europy w klasie Finn rozpoczęły się dla mnie rewelacyjnie. Wcześniej ponad 10 lat żeglowałem głównie na klasie ILCA. Na klasie Finn zacząłem stawiać pierwsze kroki dopiero w tym roku. Byłem na wodzie dopiero kilka dni, ale bardzo spodobała mi się ta łódka. Jest ona dosyć podobna, ale ma parę dodatkowych elementów, które zdecydowanie bardziej urozmaicają zawodnikom możliwości ustawienia... właściwie wszystkiego. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać kolejnych wyścigów - powiedział Krasodomski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Finn to jednoosobowa klasa łodzi żaglowej, zaprojektowana w roku 1949 celem udziału w konkursie na łódź olimpijską, zorganizowanym przez Fiński Związek Żeglarski przed igrzyskami w Helsinkach w 1952 roku. Od swojego debiutu do 2021 roku (IO Tokio 2021) była łódką obecną na każdych letnich igrzyskach olimpijskich, stając się najdłużej obecną konstrukcją w całej historii regat olimpijskich. Twierdzi się, że Finn to najbardziej fizyczna i taktyczna jednoosobowa żaglówka na świecie. W tej właśnie klasie Mateusz Kusznierewicz zdobył dwa medale olimpijskie: złoty w Atlancie 1996 i brązowy w Atenach 2004.

- Na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizuje prawie 100 zawodników z całego świata. Zagraniczni żeglarze przecierają oczy ze zdumienia, że na Bałtyku można się tak fajnie ścigać - powiedział Michał Jodłowski, sędzia główny zawodów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Festiwal LOTTO Gdynia Sailing Days potrwa do końca lipca, a programie jeszcze kilka regat rangi mistrzowskiej, jak również wiele atrakcji w Marinie Gdynia i na plaży dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gdynię.

RI, Informacja prasowa Polskiego Związku Żeglarskiego