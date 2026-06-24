Polscy kajakarze masters nie zwalniają. Ponad 30 medali mistrzostw Europy!

Pasja do kajakarstwa nie kończy się wraz z zakończeniem kariery wyczynowej. Wielu byłych reprezentantów Polski, a także zawodników, którzy przez lata pozostali wierni tej dyscyplinie, nadal z powodzeniem rywalizuje na międzynarodowych arenach, zdobywając medale dla naszego kraju. Nie brakuje też innych pasjonatów kajakarstwa, którzy w nieco starszym wieku wciąż chcą uprawiać tę piękną dyscyplinę i rywalizować ze swoimi rówieśnikami. Dlatego reprezentacja Polski masters zawsze na najważniejsze zawody jedzie przede wszystkim doskonale się bawić, ale też po medale, bo potencjał sportowy w naszej ekipie jest ogromny.

I polscy kajakarze masters po raz kolejny udowodnili, że należą do europejskiej czołówki. Podczas mistrzostw Europy w sprincie rozegranych w portugalskim Montemor-o-Velho Biało-Czerwoni wywalczyli aż 21 medali. Znakomite występy Polaków rozpoczęły się już na dystansie 200 metrów. Po złoty medal w konkurencji K1 mężczyzn 55–59 lat sięgnął Stanisław Jałoszyński, a tytuł mistrza Europy w C1 mężczyzn 40–44 lata wywalczył Mikołaj Węckowski. Na najwyższym stopniu podium stanęła także kobieca osada K2 w kategorii 55–59 lat, w której płynęły Sandra Schmidt i Jolanta Rogala. Złoto zdobyła również osada K4 mix 55–59 lat w składzie Klaus Gieres, Sandra Schmidt, Jolanta Rogala i Dariusz Bukowski.

Srebrne medale na dystansie 200 metrów wywalczyli Dariusz Bukowski w K1 mężczyzn 55–59 lat oraz Sławomir Skręty w K1 mężczyzn 60–64 lata. Drugie miejsce zajęły także Anna Bartkiewicz i Joanna Czajkowska w K2 kobiet 55–59 lat. Kolejne srebro dołożyła osada K4 mix 55–59 lat w składzie Anna Bartkiewicz, Joanna Czajkowska, Stanisław Jałoszyński i Sławomir Skręty.

Na najniższym stopniu podium stanęli Stanisław Jałoszyński i Sławomir Skręty w K2 mężczyzn 55–59 lat. Brązowe medale zdobyli również Sławomir Skręty w K1 mężczyzn 60–64 lata, Jolanta Rogala w K1 kobiet 55–59 lat oraz Dariusz Bukowski w K1 mężczyzn 55–59 lat.

Równie udane były starty na dystansie 500 metrów. Tytuł mistrza Europy w K1 mężczyzn 55–59 lat wywalczył Dariusz Bukowski. Na najwyższym stopniu podium stanęli także Jolanta Rogala i Dariusz Bukowski w konkurencji K2 mix 55–59 lat. Kolejne złoto dla Polski zdobyły Sandra Schmidt i Jolanta Rogala w K2 kobiet 55–59 lat, a Mikołaj Węckowski do triumfu na 200 metrów dołożył również zwycięstwo w C1 mężczyzn 40–44 lata na dystansie 500 metrów.

Srebrny medal w K2 mężczyzn 55–59 lat wywalczyli Stanisław Jałoszyński i Sławomir Skręty, natomiast po kolejne srebro sięgnęły Anna Bartkiewicz i Joanna Czajkowska w K2 kobiet 55–59 lat.

Brązowe medale na dystansie 500 metrów zdobyli Dariusz Bukowski w K1 mężczyzn 55–59 lat oraz Jolanta Rogala w K1 kobiet 55–59 lat. Na podium stanęła również osada Jana Łupińskiego i Grzegorza Hryncewicza, która zajęła trzecie miejsce w konkurencji K2 mężczyzn 55–59 lat.

Imponująco Biało-Czerwoni zaprezentowali się podczas mistrzostw Europy w maratonie kajakowym w Pitesti (elita swoje wyścigi rozpocznie w czwartek). Łącznie wywalczyli tam jedenaście medali, z czego aż siedem miało złoty kolor.

Mistrzami Europy zostali Władysław Jędrzejczyk w kategorii K1 mężczyzn 70–74 lata, Elżbieta Hoffmann w K1 kobiet 65–69 lat, Dariusz Bukowski w K1 mężczyzn 40–44 lata oraz Jolanta Rogala w K1 kobiet 55–59 lat. Złote medale zdobyły także osady Jolanta Niedzielczyk i Elżbieta Hoffmann w K2 kobiet 65–74 lata oraz Dariusz Bukowski i Klaus Gieres w K2 mężczyzn 55–59 lat. Dodatkowo, Hoffmann w osadzie z Sverrem Petlundem wywalczyli złoto w mieszanym K-2 65+.

Po srebro sięgnęła Rimma Starenczak, która zajęła drugie miejsce w konkurencji K1 kobiet 35–39 lat. Wicemistrzami Europy zostali także Jolanta Rogala i Dariusz Bukowski w K2 mix 55–59 lat oraz Roman Macias i Jolanta Niedzielczyk w K2 mix powyżej 65 lat. Z kolei jedyny brąz z polskim akcentem w Pitesti wywalczyła osada K-2 35-44 lat, w której Rimma Stareńczak popłynęła z Emmą Watts.

Informacja prasowa