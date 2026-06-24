Polska - Belgia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.





Zobacz także: Najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. W kolejnych meczach podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Turcją (czwartek, 25 czerwca), Niemcami (sobota, 27 czerwca) oraz Argentyną (niedziela, 28 czerwca).

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (24), Artur Szalpuk (17), Jakub Nowak (14), Aleksander Śliwka (12) – Polska; Ferre Reggers (34), Seppe Rotty (18), Wout D'heer (12), Simon Plaskie (10) – Belgia. Belgowie lepsi w ataku (45%-52%, punkty 57-74), Polacy lepiej punktowali zagrywką (7-4) oraz blokiem (14-11) i popełnili zdecydowanie mniej błędów od rywali (19, przy 34 Belgów).

Skrót meczu siatkarzy Polska - Belgia:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska – Belgia 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13)

Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Nowak, Aliaksei Nasevich – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Bartłomiej Bołądź, Mikołaj Sawicki, Michał Gierżot, Jan Firlej, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Ciunajtis (libero). Trener: Nikola Grbić.

Belgia: Wout D'heer, Pierre Perin, Matthias Valkiers, Ferre Reggers, Seppe Rotty, Samuel Fafchamps – Gorik Lantsoght (libero) oraz Kobe Verwimp (libero), Michiel Fransen, Seppe Baetens, Simon Plaskie, Seppe Van Hoyweghen, Warre Vandecruys, Lasse Van Genechten. Trener: Emanuele Zanini.

Sędziowie: Paul Catalin Szabo-Alexi (Rumunia) – David Fernandez Fuentes (Hiszpania).

RM, Polsat Sport