Polska - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Belgia to kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów 2026. Kto wygrał mecz Polska - Belgia w siatkówkę? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Belgia?

Czterech siatkarzy w czerwonych strojach sportowych z numerami na plecach idzie po parkiecie.
fot. FIVB
Polska - Belgia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał? Liga Narodów 2026

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany jest turniej Ligi Narodów siatkarzy. Gra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

 

W PreZero Arenie polska kadra podejmuje kolejno Belgię (środa, 24 czerwca), Turcję (czwartek, 25 czerwca), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

Polska - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu polskich siatkarzy Polska - Belgia poznamy w środę 24 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

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