Polska odwróciła losy meczu. Szalpuk zdradził, co liczyło się najbardziej

Polscy siatkarze przegrywali z Belgią już 0:2. Mimo to zdołali odwrócić losy spotkania.

- W pierwszym secie Belgowie bardzo dobrze przyjmowali. Później zaczęliśmy grać lepiej, ale wypuściliśmy kolejnego seta. Była reprymenda od trenera, wprowadziliśmy kilka zmian i nasza gra wyglądała już lepiej, choć będzie jeszcze trochę do poprawy. W Chinach przegrywaliśmy tie-breaki, tutaj udało się wygrać, a liczyło się zwycięstwo, więc fajnie - powiedział w rozmowie z Bożeną Pieczko.

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– Coraz bardziej doceniam regenerację. Nie łapały mnie skurcze, więc mogłem zagrać nawet pięć setów. Jestem dobrze przygotowany i najbardziej cieszę się z tego, że wróciliśmy do meczu ze stanu 0:2 - dodał.

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Polska - Turcja. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Turcja w czwartek 25 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19.45, a w Polsacie - o godzinie 20.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19.00.

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