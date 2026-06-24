Polska odwróciła losy meczu. Szalpuk zdradził, co liczyło się najbardziej

Siatkówka

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwsze spotkanie w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Belgów 3:2. Po zakończonym spotkaniu przed kamerą Polsatu Sport stanął Artur Szalpuk.

Siatkarze blokują atak przeciwnika na siatce podczas meczu.
fot. PAP

Polscy siatkarze przegrywali z Belgią już 0:2. Mimo to zdołali odwrócić losy spotkania.

 

- W pierwszym secie Belgowie bardzo dobrze przyjmowali. Później zaczęliśmy grać lepiej, ale wypuściliśmy kolejnego seta. Była reprymenda od trenera, wprowadziliśmy kilka zmian i nasza gra wyglądała już lepiej, choć będzie jeszcze trochę do poprawy. W Chinach przegrywaliśmy tie-breaki, tutaj udało się wygrać, a liczyło się zwycięstwo, więc fajnie - powiedział w rozmowie z Bożeną Pieczko.

 

Szalpuk skończył w marcu 31 lat. Jak czuje się po spotkaniu w Gliwicach?

 

– Coraz bardziej doceniam regenerację. Nie łapały mnie skurcze, więc mogłem zagrać nawet pięć setów. Jestem dobrze przygotowany i najbardziej cieszę się z tego, że wróciliśmy do meczu ze stanu 0:2 - dodał.

 

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Polska - Turcja. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Turcja w czwartek 25 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19.45, a w Polsacie - o godzinie 20.00.

 

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19.00.

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