Polska - Turcja. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Liga Narodów?

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

W Gliwicach Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania od meczu z Belgami. W drugiej serii gier zmierzą się z Turkami.

Polska - Turcja. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Narodów?

Mecz Polska - Turcja w siatkówkę zostanie rozegrany w czwartek 25 czerwca. Godzina meczu Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy to 20.00.

BS, Polsat Sport