Polski klub siatkarski zadebiutuje w europejskich pucharach! Szansa po rezygnacji Asseco Resovii

Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa w Lidze Mistrzów, Asseco Resovia w Pucharze CEV oraz PGE GiEK Skra Bełchatów w Pucharze Challenge - tak miała wyglądać lista polskich klubów w europejskich pucharach w siatkówce w sezonie 2026/2027. Po rezygnacji klubu z Rzeszowa, jego miejsce w Pucharze CEV zajęła Skra. Wolne miejsce w Pucharze Challenge przejął natomiast Ślepsk Malow Suwałki, czyli dziesiąta drużyna poprzedniego sezonu PlusLigi.

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"Decyzja o przystąpieniu do rozgrywek europejskich została podjęta z pełnym przekonaniem o gotowości klubu do podejmowania kolejnych wyzwań sportowych. Wykorzystując nadarzającą się sposobność startu, Zarząd Klubu uznał, że to właściwy moment na sprawdzenie się w rywalizacji międzynarodowej. Biało-niebiescy zapiszą tym samym nowy rozdział w sportowej historii Suwałk" – poinformował klub.

Ślepsk Malow skompletował już skład na nowy sezon, a trenerem drużyny będzie Piotr Graban. Klub jest gotowy na przyjęcie zagranicznych rywali w Suwałki Arenie.

– To dla naszego klubu, wspierający nas partnerów, dla Suwałk, województwa podlaskiego i przede wszystkim dla naszych niezastąpionych kibiców chwila, na którą po cichu wszyscy czekaliśmy. Gra w europejskich pucharach to nie tylko prestiż, ale też piękna nagroda za lata ciężkiej pracy, za każdy wylany na parkiecie pot i za każdą chwilę zwątpienia, którą wspólnie przezwyciężyliśmy. Kiedy pojawiła się ta szansa, nie wahaliśmy się ani chwili. Chcemy pokazać Europie nasze suwalskie serce do walki. Wierzę, że nasza hala wypełni się po brzegi, a każdy rozegrany mecz wywoła u nas wszystkich ogromne dreszcze emocji. Zapraszam wszystkich kibiców biało-niebieskich, bądźcie w tej historycznej podróży razem z nami, bo bez Was ten krok po prostu nie miałby sensu – powiedział prezes Wojciech Winnik.

Polsat Sport, slepskmalowsuwalki.pl