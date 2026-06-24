Polski talent o krok od Serie A! Transfer za miliony do Włoch

Venezia wzmacnia się przed nowym sezonem Serie A. Mistrz Serie B ogłosił kolejny transfer. Po rekordowym odejściu Issy Doumbii, który przeniósł się do Sportingu CP za 20 milionów euro, beniaminek sprowadza dwóch nowych piłkarzy. Pierwszym z nich jest były pomocnik Lazio, Toma Basić, który przenosi się do miasta na wodzie na zasadzie wolnego transferu. Teraz do mistrza Serie B ma dołączyć urodzony w 2006 roku Kornel Lisman.

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Polski lewy skrzydłowy rozegrał w tym sezonie 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach w barwach Lecha, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.

Lisman od stycznia do końca maja zmagał się z kontuzją łąkotki, która wykluczyła go z 22 meczów.

Polak będzie miał szansę zadebiutować w barwach Arancio-Neroverdi 23 sierpnia. W pierwszej kolejce przyszłego sezonu Serie A Venezia podejmie Lecce.

IB, Polsat Sport