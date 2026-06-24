Polski talent o krok od Serie A! Transfer za miliony do Włoch

Piłka nożna

Jak podaję Gianluca Di Marzio, nowym zawodnikiem Venezii ma zostać Kornel Lisman. Młody zawodnik Lecha Poznań przeniesie się do beniaminka Serie A za 2 miliony Euro.

Trzech piłkarzy podczas meczu piłki nożnej. Dwóch zawodników w żółtych strojach próbuje odebrać piłkę atakującemu graczowi w granatowym stroju.
Fot. PAP
Kornel Lisman trafia do Venezii

Venezia wzmacnia się przed nowym sezonem Serie A. Mistrz Serie B ogłosił kolejny transfer. Po rekordowym odejściu Issy Doumbii, który przeniósł się do Sportingu CP za 20 milionów euro, beniaminek sprowadza dwóch nowych piłkarzy. Pierwszym z nich jest były pomocnik Lazio, Toma Basić, który przenosi się do miasta na wodzie na zasadzie wolnego transferu. Teraz do mistrza Serie B ma dołączyć urodzony w 2006 roku Kornel Lisman.

 

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Polski lewy skrzydłowy rozegrał w tym sezonie 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach w barwach Lecha, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.

 

Lisman od stycznia do końca maja zmagał się z kontuzją łąkotki, która wykluczyła go z 22 meczów. 

 

Polak będzie miał szansę zadebiutować w barwach Arancio-Neroverdi 23 sierpnia. W pierwszej kolejce przyszłego sezonu Serie A Venezia podejmie Lecce.

IB, Polsat Sport
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