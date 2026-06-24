Kolejne wzmocnienie Lecha! Mistrz Polski ściągnął obrońcę

24-letni Yegbe, dwukrotny reprezentant swojego kraju, od wtorku przebywał w stolicy Wielkopolski, gdzie przechodził testy medyczne.

Najczęściej występuje jako środkowy obrońca, od 2022 roku gra w Europie. Najpierw występował w fińskim SJK Seinajoki, a następnie przeniósł się do szwedzkiego IF Elfsborg. W sierpniu 2025 został kupiony za 2,6 mln euro przez FC Metz; w Ligue 1 zaliczył w ostatnim sezonie 24 spotkania i blisko 2000 minut.

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- Pozyskujemy środkowego obrońcę o świetnych warunkach fizycznych. Terry to wysoki, bardzo silny piłkarz, a dodatkowo wyróżniają go świetne cechy motoryczne: jest niezwykle szybki i dynamiczny. To lewonożny zawodnik i na pewno pomoże nam również w budowaniu akcji, bo potrafi być także w tym elemencie skuteczny. Obserwowaliśmy go jeszcze w lidze szwedzkiej, z której trafił do francuskiej Ligue 1 i rozegrał tam cały sezon. Od kilku tygodni pracowaliśmy nad tym transferem i liczymy, że nowy zawodnik okaże się dużym wzmocnieniem naszej drużyny - powiedział dyrektor sportowy poznańskiego klubu Tomasz Rząsa.

Według nieoficjalnych informacji Lech za Ghańczyka zapłacił Francuzom ok. 3 mln euro.

To trzeci nowy zawodnik pozyskany przez "Kolejorza" w letnim okienku transferowym. Wcześniej do poznańskiego zespołu dołączyli bramkarz Mateusz Lis oraz irański pomocnik Allahyar Sayyadmanesh. Z Celtiku Glasgow wykupiony natomiast został Honduranin Luis Palma.

Lech jednocześnie poinformował, że pomocnik Bartłomiej Barański, który w poprzednim sezonie na zasadzie wypożyczenia występował w pierwszoligowym GKS Tychy, został ponownie wypożyczony, tym razem do Odry Opole.

PAP