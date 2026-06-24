Sensacja w Lidze Narodów siatkarzy! Brazylia przegrała z Ukrainą

Premierowa odsłona toczyła się przy przewadze Ukrainy, ale siatkarze Canarinhos odrobili straty i seta zwieńczyła zacięta gra na przewagi. Brazylijczycy nie wykorzystali swoich szans, popełniając błędy, a Ukraińcy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, kończąc tę partię punktowym blokiem (29:27).

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W drugiej partii Brazylia zrewanżowała się rywalom (22:25), w kolejnych partiach znów jednak inicjatywę miała drużyna trenera Raula Lozano. Ukraińcy wygrali w trzeciej partii 25:22 i mieli przewagę również w czwartej, w której Ilia Kowalow przypieczętował ich wygraną skutecznym atakiem (25:21).



Skrót meczu Ukraina - Brazylia:





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Najwięcej punktów: Oleh Plotnytskyi (19), Vasyl Tupchii (17), Illa Kovalov (15), Yurii Semeniuk (10) – Ukraina; Darlan Souza (26), Adriano (12), Flavio Gualberto (10) – Brazylia. Siatkarze z Ukrainy lepiej punktowali blokiem (10-5), sporo błędów własnych po obu stronach (30 - Brazylia, 32 - Ukraina).

Dla Brazlii to pierwsza porażka w VNL 2026. Jedyną niepokonaną drużyną pozostała Japonia. Podczas pierwszego turnieju w swoim kraju pokonali kolejno Iran 3:1, Belgię 3:1, Serbię 3:0 oraz Argentynę 3:2. Dla Ukrainy to trzecie zwycięstwo - na turnieju w Linyi pokonała 3:1 Chiny i 3:0 Kubę, a przegrała 0:3 z Japonią i 2:3 z Polską.

Ukraina – Brazylia 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21)