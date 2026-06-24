Szef FIFA zabrał głos w sprawie przerw na nawodnienie. "Nie jest to kwestia finansowa"

Obowiązkowe trzyminutowe przerwy, wprowadzone w połowie każdej części meczu, spotykają się od początku turnieju z krytyką piłkarzy, trenerów i kibiców. Miały pomóc zawodnikom radzić sobie z wysokimi temperaturami w Ameryce Północnej, ale jednocześnie otworzyły dodatkowe okna reklamowe dla nadawców.

- FIFA nie generuje dodatkowych przychodów, ponieważ wszystkie umowy handlowe zostały podpisane z dużym wyprzedzeniem. Nie jest to więc dla nas kwestia finansowa. Dla nas to czysto sportowa sprawa - powiedział Infantino w wydanym w środę oświadczeniu.

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Przerwy pozwalają sztabowi szkoleniowemu na udzielanie wskazówek taktycznych w trakcie meczu, co zdaniem krytyków zakłóca dynamikę spotkania.

Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel zauważył, że dodatkowa pauza "przerywa i zmienia charakter meczu piłkarskiego", podczas gdy trener Urugwaju Marcelo Bielsa ocenił, że dzielenie meczów na krótsze fragmenty odbiera grze jej fundamentalne cechy.

Szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente i kapitan Holendrów Virgil van Dijk poparli wprowadzenie przerw w ekstremalnych upałach, ale zakwestionowali ich potrzebę w chłodniejszych warunkach i na krytych obiektach.

- Głównym powodem jest upał, ale musimy też zrozumieć, że w rozgrywkach takich jak mistrzostwa świata FIFA, trwających 39 dni, w których drużyny potencjalnie rozgrywają osiem meczów, chwila odpoczynku jest niezwykle ważna - podkreślił Infantino.

- Jeszcze ważniejsze jest zapewnienie tych samych warunków dla wszystkich drużyn. Bardzo trudno jest zaakceptować, że trener może mieć możliwość wpływania na mecz poprzez wprowadzanie korekt tylko dlatego, że jest cieplej, podczas gdy w innym spotkaniu, przy temperaturze nieco niższej, trener nie ma takiej możliwości - dodał.

PAP