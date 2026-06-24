Takie wieści tuż przed Wimbledonem! Głos Świątek był decydujący

Maja Chwalińska osiągnęła ostatnio największy sukces w karierze i doszła do finału Roland Garros. Była to duża niespodzianka, zwłaszcza że faworyzowana do tytułu Iga Świątek odpadła z rywalizacji już w czwartej rundzie.

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Nie można wykluczyć, że wpływ na dokonanie Chwalińskiej miał trener przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk, który jakiś czas temu rozpoczął współpracę z 24-latką. Pomysłodawczynią tego pomysłu była Iga Świątek.

- Uwielbiam Maję, bardzo się lubimy, ale od początku ustaliliśmy, jak to będzie wyglądać - tłumaczył w rozmowie z WP SportoweFakty. - Zawodniczka poprosiła mnie o współpracę, podobnie jak zrobiła to Katarzyna Kawa. Zgodziłem się na nią po rozmowie z Igą. Sama Iga zapytała, czy mógłbym wesprzeć Maję. Dziewczyny najpierw same o tym porozmawiały - dodał.

Ryszczuk zdradził, że współpraca z innymi zawodnikami odbija się na jego rodzinie. Niejednokrotnie dostawał pogróżki po słabych występach Świątek.

- Czasami spotykam się z dziwnymi pretensjami. Pojawiają się wiadomości z obrazami czy nawet życzeniami śmierci skierowanymi do mnie albo rodziny. Im więcej sukcesów osiągają moi pozostali zawodnicy, tym więcej jest hejtu. Ciekawe, że gdy ci zawodnicy wygrywali, ale Iga też świętowała sukcesy, to nie było żadnego problemu - przekazał.

Szkoleniowiec zaprzecza, jakoby porażki Świątek były spowodowane złym przygotowaniem wydolnościowym, zwłaszcza w trzecich setach.

- To jest nieprawda. Statystyki, którymi dysponuję, wyraźnie pokazują, że ona utrzymuje poziom poruszania się przez cały mecz. Prędkości jej uderzeń również nie spadają. Czasem są nawet lepsze w ostatnich partiach. Fizyczność nie zawsze decyduje o wyniku meczu. Na to wpływają różne czynniki - oznajmił.

- Bazuję na czystych danych. Ludzie mogą to komentować. Mają prawo do własnej opinii. Nie widzę w tym żadnego problemu. Nie zgadzam się jednak na prywatne wiadomości z groźbami, szczególnie, gdy chodzi o moich bliskich - powiedział.

Świątek straciła pozycję liderki rankingu WTA ponad rok temu. Ryszczuk jest przekonany, że jest w stanie wrócić na szczyt.

- Wierzę w to, że Iga może wygrywać wielkie turnieje i powrócić na pozycję liderki rankingu. Jej potencjał jest olbrzymi. To po prostu musi znów "kliknąć", aby pewność siebie powróciła - podsumował.

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HP, Polsat Sport