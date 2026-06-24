Trzecia wpadka dopingowa mistrza olimpijskiego! "Nie mam już sił"

41-latek wygrał 26 kwietnia mistrzostwa Niemiec w chodzie ulicznym, ustanawiając rekord Włoch w czasie nieco ponad trzech godzin.

Teraz Niemiecka Narodowa Agencja Antydopingowa ogłosiła, że tymczasowo zawiesiła Schwazera i "wszczęła postępowanie w sprawie wyników" po tym, gdy środek wzmacniający krew - EPO został wykryty zarówno w moczu, jak i krwi sportowca.

- Jestem niewinny, ale nie będę się już bronił, nie mam już sił - powiedział Schwazer na konferencji prasowej w Bolzano we Włoszech. - Nic nie brałem, ale straciłem już zaufanie do systemu - dodał.

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Erytropoetyna (EPO) to ta sama substancja, którą wykryto u niego przed igrzyskami olimpijskimi w Londynie w 2012 roku. Przyznał się wtedy do dopingu i został zawieszony na 45 miesięcy.

Schwazer, który triumfował w chodzie na 50 kilometrów podczas igrzysk w Pekinie w 2008 roku, wrócił do sportu i wywalczył kwalifikację do igrzysk w 2016 w Rio de Janeiro. Tam jednak nie wystartował, gdyż ponowne badanie ujawniło w jego organizmie pozytywne ślady sterydów. To spowodowało, że nałożono na niego 8-letnią dyskwalifikację, ponieważ doping ujawniono w warunkach recydywy.

Schwazer zawsze twierdził, że jest niewinny. Jego pozew rozpatrywał włoski sąd, w 2021 roku został wydany wyrok uniewinniający. Sąd powołał się na mocne dowody, uznano, że jego próbki moczu zostały sfałszowane. Jednak jego apelacje złożone do Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie (CAS) i szwajcarskiego sądu federalnego zostały odrzucone, a Włoch był zmuszony odbyć całą karę zawieszenia.

W najnowszym śledztwie ponownie zbadana zostanie zapasowa próbka B, a także trzecia próbka moczu, którą ma dysponować były trener Schwazera, Sandro Donati.

PAP